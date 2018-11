Superman war da und auch Schneewittchen. Und daneben zahlreiche Monster, Geister und leblose Gestalten. Die Rede ist von der traditionellen Halloweenveranstaltung in der US-Gemeinde von Baumholder. Es herrschte Hochbetrieb am Mittwochabend vor der Hall of Champions. Die Militärgemeinde hatte zum „Trunk or Treat“ geladen. Das ist eine Abwandlung des traditionellen „Trick or Treat“, wenn die verkleideten Jungs und Mädchen von Tür zu Tür gehen, „Süßes oder Saures“ fordern und Leckereien sammeln. Zwar gingen auch in Baumholder die Kinder von Haus zu Haus, aber zusätzlich gab es auf dem Parkplatz vor der Sporthalle eben eine Alternative. Dort hatten zahlreiche Organisationen und auch Privatpersonen ihre Autos dekoriert und die Kofferräume geöffnet.

Tausende Besucher gingen von Auto zu Auto, bewunderten die schaurige Deko und sammelten Schokolade, Lutscher und Bonbons. Auch die beiden Baumholderer Bürgermeister, Günther Jung (Stadt) und Bernd Alsfasser (VG) legten ...

Lesezeit für diesen Artikel (320 Wörter): 1 Minute, 23 Sekunden

