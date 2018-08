Das Lutzerather Gewerbegebiet entwickelt sich aus Sicht der Gemeinde prächtig. Ortschef Günter Welter schaut sich vor Ort um, auf den jüngst verkauften Flächen haben die ersten Arbeiten bereits begonnen. Der Unternehmer Thomas Borsch will seinen Betrieb erweitern und baut in der Nähe des Hochlagers der Firma Huhtamaki eine Halle für Baumaschinen und seinen Betriebssitz, andere Flächen will er vermieten. Die Schreinerei Lohkämper aus Bullay kommt ebenfalls nach Lutzerath, damit sind allerdings aller zur Verfügung stehenden Flächen des Gewerbegebietes verkauft. Jetzt soll dieses deutlich erweitert werden.

Um knapp 50.000 Quadratmeter, etwa 40 Prozent der bestehenden Fläche, wird das Lutzerather Gewerbegebiet wachsen, sollten die Pläne der Gemeinde umgesetzt werden. Dazu braucht es einen neuen Bebauungsplan, die Projektentwicklungsgesellschaft ...

Lesezeit für diesen Artikel (333 Wörter): 1 Minute, 26 Sekunden

