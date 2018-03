Sika-Hirsche: Ein Genuss für Auge und Gaumen

Neugierig pirscht sich der Sika-Hirsch an das ausgelegte Brot heran, seine Umgebung und Jörg Huschet fest im Blick. Schritt für Schritt kommt er immer näher, streckt langsam den Kopf zum Boden nieder und mümmelt genüsslich das Brot. Im Schlepptau seine Mädels, die mit gebührendem Abstand folgen. Doch eine unbedachte Bewegung Huschets, und der Kopf reckt sich blitzschnell in die Höhe, allzeit zur Flucht bereit.

Er ist vernarrt in seine Sika-Hirsche: Jörg Huschet. Der Altstrimmiger hat inzwischen 16 ansehnliche Exemplare des Ostasien-Hirsches in seinem Gatter. Er schätzt besonders auch das Fleisch der Tiere. Foto: Mira Müller

Obwohl die Sika-Hirsche ihr Leben in dem rund fünf Hektar großen Gatter in Altstrimmig verbringen, dadurch Menschen auch aus nächster Nähe kennen, beispielsweise wenn Passanten vorbeikommen, um trockenes Brot durch den Zaun zu reichen, bleiben die Tiere skeptisch. Ein ungewohntes Geräusch, eine hektische Bewegung, und die kleine Herde nimmt Reißaus. Als würden sie mit allen Vieren gleichzeitig abheben, hoppeln sie davon. Der aufgeplusterte Spiegel, die weiße, auffällige Fellzeichnung am Hinterteil wird mit zunehmender Entfernung immer kleiner.

Ursprünglich stammen Sika-Hirsche aus Ostasien. „Um 1900 sind sie nach Europa gebracht worden, um Wildparks aufzuwerten“, erzählt Jörg Huschet. „Aber nicht als Jagdwild, sondern als Gatterwild.“ Und seit mittlerweile rund acht Jahren sind Sika-Hirsche auch in Altstrimmig heimisch und teilen sich mit Damwild das Gatter am Ortsausgang in Richtung Mittelstrimmig. Dass die Sika-Hirsche auch in Altstrimmig leben, war Huschets Entscheidung. Damals bekam er von einem befreundeten Jäger ein Schulterblatt von einem Sika-Hirsch aus Schleswig-Holstein mitgebracht. Eigentlich wollte er aus dem Schulterstück Gulasch schneiden – so, wie er es für Gewöhnlich aus dem Schulterstück anderer Wild-Fleischsorten macht. „Aber das Fleisch sah so schön aus, da habe ich Steaks draus geschnitten“, erzählt er. Und der erste optische Eindruck bestätigte sich auch beim Geschmack: „Es ist mit Abstand das beste Fleisch, dass ich je von Wild probiert habe“, schwärmt er. Die Entscheidung, selbst Sika-Hirsche zu halten, war gefallen: „Die kriegen wir auch“, sagte er zu seiner Frau.

Doch dies war schwerer als gedacht, berichtet Huschet. Im Internet habe er nichts gefunden, aber in einer Jagdzeitschrift fand er dann doch eine kleine Annonce eines Sika-Züchters aus dem Westerwald. Aus dessen Gatter bekam er einen Hirsch sowie zwei belegte, also schwangere Alttiere, die er in das Gatter des Schwiegervaters zum Damwild gesellte.

Der kümmert sich auch hauptsächlich um die Tiere im Gatter. Morgens gibt es Heu, dazu Weizen vom Landwirt aus der Nachbarschaft, und wenn die Wiese schon zu abgenagt ist und die Tiere nicht genügend zum Äsen finden, gibt es auch rohe Kartoffeln. Und trockenes Brot von den Menschen, die gern mal eine Runde um das Gatter drehen und die Hirsche beobachten. „Das darf man nicht unterschätzen, was da an Brot reingetragen wird.“

Die Tiere leben gern in dem Gatter. Zwar nutzen sie auch die Gelegenheit, die Gegend zu erkunden, wenn jemand vergisst, das Tor hinter sich zu schließen, aber sie kommen auch wieder. Nur einmal hatte Huschet die Hoffnung schon fast aufgegeben, als ein Sika-Hirsch auf Tour ging. Drei Tage blieb er weg. Immer wieder wurde Huschet von Waldarbeitern oder Wanderern berichtet, dass der Hirsch gesichtet worden sei. An einem Tag wurde er ruhend auf einem Heuhaufen gesehen. Aber der Hirsch kam nicht wie gewöhnlich zum Gatter zurück. „Ich hatte Angst, dass er überfahren wird oder was anderes passiert“, sagt Huschet. Also machte er sich auf den Weg, um das Tier zu schießen. Doch glücklicherweise wurde er rückblickend gesehen nicht fündig und fuhr unverrichteter Dinge wieder nach Hause. Und am nächsten Tag kam der Hirsch schnurstracks von Mittelstrimmig nach Altstrimmig gelaufen und wartete geduldig vor dem Gatter, um wieder reingelassen zu werden.

Mittlerweile ist die Population auf 16 Tiere angewachsen – darunter zwei Hirsche, die sich um die Vermehrung kümmern. Und die im Winter grau-braunen, im Sommer rötlich mit weißen Punkten übersäten Tiere sind nicht nur schön anzuschauen, sie Tiere schmecken auch sehr gut, wie Jörg Hüschen betont. Das Fleisch ist zart marmoriert und trocknet dadurch beim Garen auch nicht so schnell aus. Das liegt seines Erachtens daran, dass nicht alle Energie, die über das Futter aufgenommen wird, in das Geweih gegeben wird. Zwar werde das Geweih mit dem Alter größer, aber mehr als vier bis fünf Enden habe es bei Sika-Hirschen nie. Und es bildet auch nicht die großen Schaufeln aus wie beispielsweise bei Damhirschen, in deren Geweihbildung sehr viel Energie gesteckt wird. Dadurch wird das überschüssige Fett in das Fleisch eingelagert, das dann einen ausgewogenen Fettanteil hat, erläutert Huschet.

Doch der Genuss des schmackhaften Fleischs bleibt vorerst der Familie Huschet vorbehalten. Zwar hat der Hunsrücker, seines Zeichens Jäger und Hegeringleiter im Hegering Blankenrath-Senheim, auch einen eigenen Schlachtraum, in dem er das Wild, das er im Wald schießt, selbst verzehrfertig aufbereitet. Doch für Tiere, die in einem Gatter gejagt werden, sind die EU-Auflagen, die an den Schlachtbetrieb und die Schlachtung gestellt werden, höher als bei Wild aus dem Wald. Huschet müsste die Tiere binnen kurzer Zeit zum Schlachter bringen. Der Mehraufwand – auch der finanzielle – steht für ihn derzeit in keinem Verhältnis. Doch würde die Nachfrage steigen und der Verbraucher sei zudem gewillt, den höheren Preis zu zahlen, könnte er sich schon auch vorstellen, in Zukunft Sika-Fleisch anzubieten. Doch bis dahin gibt es Sika-Fleisch nur für seinen eigenen Genuss. Aber, und das sagt er auch, „wenn ich im Gatter was schießen muss, dann tut mir das auch sehr leid“, und fügt pragmatisch an: „Doch dafür sind sie da. Es ist ein Fleisch produzierendes Tier, da muss man schauen, dass es in die Pfanne kommt.“

Doch den größten Spaß hat Huschet seit einiger Zeit an der Verarbeitung und der Vermarktung von Wild – alles, was in den heimischen Wäldern vorkommt: Hirsche, Rehe, Wildschweine ... Denn Wild ist nicht nur was für die Winterzeit. Als marinierte Steaks, Würstchen oder Spieße eignet sich das Fleisch auch wunderbar zum Grillen, schwärmt Huschet. Die nächste Grillsaison kommt bestimmt.

Tipps zur Zubereitung gibt Jörg Huschet gern. Der Altstrimmiger ist zu erreichen unter Tel. 0160/906 159 15.

Von unserer Redakteurin Mira Müller