Schaden durch Silvesterböller: Zeugen gesucht

Aus unserem Archiv

Zell

Die Polizei Zell sucht Zeugen, die am Silvesterwochenende Personen beobachtet haben, die in unmittelbarer Nähe des Thomas-Phillips-Marktes in Zell-Barl Feuerwerkskörper oder Böller auf das Dach des Gebäudes geworfen und dort gezündet haben.