Neujahrsschwimmen zwischen Ernst und Cochem: 35 Schwimmer vergnügen sich in der kalten Mosel

Aus unserem Archiv

Ernst/Cochem

Vier Grad hat es an der frischen Luft, wenig wärmer ist das Wasser der Mosel: Etwa 35 Wagemutige stehen am Ernster Ufer und warten auf den Startschuss des Neujahrsschwimmens. Alle zucken zusammen, als die historische Kanone gezündet wird. Ein letztes Mal werden die Reißverschlüsse der schweren Neoprenanzüge kontrolliert, ein junger Mann kippt warmes Wasser aus der Isoflasche in seinen Kragen. Ob das hilft?