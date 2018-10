Auf einer Betonmauer am Ende einer Böschung unterhalb der Straße „Brandenburg“ soll als Absturzsicherung ein Füllstabgeländer installiert werden, und zwar auf der gesamten Mauerlänge von 225 Metern. Die Kosten werden bei rund 68.500 Euro liegen, die Verwaltung der Verbandsgemeinde (VG) Zell wird beim Land auf eine Förderung aus dem Investitionsstock beantragen. Das hat der Zeller Stadtrat während seiner jüngsten Sitzung im Rathaus mit einer klaren Mehrheit von 15 Stimmen (bei zwei Gegenstimmen beschlossen). Im April dieses Jahres war ein Mann aus bislang ungeklärter Ursache von besagter Mauer auf den darunter liegenden Moselradweg gestürzt. Dabei kam er zu Tode (die RZ berichtete). Insofern muss die Stadt, die in der Verkehrssicherungspflicht ist, handeln. Redebedarf gab es im Rat, was die Details der Absturzsicherung angeht.

In seiner Augustsitzung hatte der Stadtrat einen Planungsauftrag an das Büro IBS-Ingenieure aus Alflen vergeben. Bis zu einer Ausführungsplanung sollte das Büro prüfen, wie die Absturzstelle in den Moselanlagen „Brandenburg“ ...

Lesezeit für diesen Artikel (452 Wörter): 1 Minute, 57 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.