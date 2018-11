Er hat die Cochemer nicht nur mit dem Bolivien-Virus infiziert und in der „Jedermann“-Aufführung den Teufel gespielt. Er hat die Cochemer nachhaltig beeindruckt: „Unser Leo Schwarz“, so nennen ihn die älteren Cochemer noch heute. Am Montag ist der frühere Trierer Weihbischof Leo Schwarz im Alter von 87 Jahren in Trier gestorben. Die pensionierte Lehrerin Elisabeth Zenz und Michael Jaster, Pfarrer im Ruhestand, haben ihn gut gekannt, und erinnern sich vor allem an einen Mann, „der den Menschen zugewandt war“. Und das aus tiefstem Herzen. Zenz und Jaster trauern um Leo Schwarz, beim Erzählen über ihn müssen sie häufiger schmunzeln. „Er war ein außergewöhnlicher Mensch, unglaublich vor allem in der damaligen Zeit“, blickt die 68-Jährige Elisabeth Zenz auf 1961 zurück, als der Junglehrer Leo Schwarz der Religionslehrer der damals Elfjährigen gewesen ist. Er war offener als andere, hat immer gut zugehört, hatte einen guten Humor. Wohl deshalb hat er nicht gezögert, in dem von der Kolpingjugend aufgeführten „Jedermann“ den Teufel zu spielen. „Das war ein Event für Cochem, der Kaplan als Teufel“, erinnert sich Michael Jaster, der den „Jedermann“ gab, an Leo Schwarz, einen guten Freund.

Zweimal war Leo Schwarz, der hochgewachsene, schlanke Mann mit einem Faible für große Brillen, in Cochem im Einsatz gewesen. 1954 und 1955 als Lehrer an der damaligen katholischen Volksschule, 1961 ...

Lesezeit für diesen Artikel (640 Wörter): 2 Minuten, 46 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.