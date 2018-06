Der Ölpreis steigt, da wird es wieder attraktiver mit Holz zu heizen. Eine gute Alternative bieten Holzhackschnitzelanlagen. Auf Einladung des Vereins Unser Klima Cochem-Zell erklärt Forstamtsleiter Hans-Peter Schimpgen Interessierten, wie die handlichen Holzhackschnitzel eigentlich entstehen. Dazu hat sich eine Gruppe von etwa 20 Personen auf dem Kremerhof in Brauheck eingefunden. Seit rund 15 Jahren ist Carsten Oster dafür zuständig, vom Forstamt angelieferte Baumstämme mittels eines mobilen Häckslers in heizfertige Schnitzel zu zerkleinern. „Den Häcksler haben wir hier nicht immer vor Ort, sondern bestellen nach Bedarf“, sagt Oster. Den genauen Vorgang, wie das Gerät aus einem Holzstamm kleine Schnitzel macht, können die Besucher zwar nicht sehen. Wohl aber den Holzschuppen, in dem die Schnitzel bis zum Transport gelagert werden.

Normalerweise ist der Schuppen bis unters Dach voll mit Holzhackschnitzeln. „Bald ist es wieder an der Zeit, dass der Häcksler kommt“, sagt Oster. Im Außengelände vor der Scheune lagern bereits ...

Lesezeit für diesen Artikel (408 Wörter): 1 Minute, 46 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.