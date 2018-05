Fast 50 Jahre lang war das Waldfest in Treis eine Veranstaltung für die ganze Familie. Während Mutter und Vater mit Freunden am Biertisch saßen, tollten die Kinder im umliegenden Wald umher. Nicht jedoch in diesem Jahr. Der Treiser Musikverein, der das Fest traditionell organisiert, hat abgesagt. Die Treiser sehen sich nicht imstande, das Fest unter Einhaltung aller Hinweise der Behörden zu veranstalten. Eine Entscheidung, die in der Moselgemeinde für viel Gesprächsstoff und Aufregung sorgt. Dabei sind die Verhaltensregeln lediglich als Empfehlung zu sehen, die es nicht zu 100 Prozent umzusetzen gilt, wie die Kreisverwaltung auf RZ-Nachfrage mitteilt. Hätte es also gar nicht zur Absage des Waldfests kommen müssen?

