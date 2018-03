Eindringen in den Bücheler Fliegerhorst: Geldstrafe für Mitglied der "Prison Gang"

Wegen gemeinschaftlichen Hausfriedensbruchs und gemeinschaftlicher Sachbeschädigung hat das Cochemer Amtsgericht einen Friedensaktivisten zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt. Der 68 Jahre alte Gerd Büntzly aus Herford war im vergangenen Jahr gemeinsam mit vier US-amerikanischen Mitgliedern der Pflugscharbewegung in den Fliegerhorst in Büchel eingedrungen und hatte sich dort länger als eine Stunde unbemerkt aufgehalten. Die spektakuläre Aktion hatte damals für großes Aufsehen gesorgt (die RZ berichtete).

Vor der Verhandlung gab es vor dem Amtsgericht in Cochem eine Mahnwache von Atomwaffengegnern. Foto: Dieter Junker

„Wir haben das Gelände betreten, wir haben Zäune zerschnitten. Wir haben das alles mit vollem Bewusstsein gemacht und wir stehen auch dazu“, räumte der Angeklagte die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft vor Gericht ein. Eine solche Aktion sei nötig gewesen, um so auf die völkerrechtswidrige Lagerung von Atomwaffen in Büchel, aber auch die fehlende Bereitschaft zur atomaren Abrüstung aufmerksam zu machen, betonte er. Und fügte hinzu: „Ich erwarte, dass der Staat darauf reagiert. Und ich bin auch bereit, dafür alle Konsequenzen zu tragen.“ Doch für seine Aktion fand er wenig Verständnis beim Cochemer Amtsgericht. „Wir leben in einer Welt, die von Widersprüchen geprägt ist. Dazu gehören auch die Atomwaffen“, sagte Amtsrichter Gerald Michel. Um hier Änderungen zu erreichen, sei der Weg dahin in einem Rechtsstaat oft zäh, aber er könne nur legal sein. „Darum kann nicht hingenommen werden, dass ein Einzelner hier Grenzen definiert. Eine solche Argumentation kann von einem Rechtsstaat nicht akzeptiert werden“, betonte der Richter.

Das Anliegen des Angeklagten, ein Verbot von Atomwaffen und deren Abrüstung zu erreichen, sei unterstützenswert, aber „in dieser Form nicht hinnehmbar“, machte Richter Michel klar. Allerdings räumte er ein, dass er befürchte, mit diesen Argumenten bei dem Angeklagten, der schon öfter ähnliche Urteilsbegründungen in Cochem gehört habe, wirklich durchzudringen. Dennoch ermahnte er den Friedensaktivisten nachdrücklich: „Überlegen Sie es sich, ob sie solche Aktionen nochmals unternehmen.“ Sollte es zu Wiederholungen kommen, stünden dann auch höhere Strafen bis hin zur Haft zur Debatte, warnte er. Und der Vertreter der Staatsanwaltschaft meinte: „Wir sind hier nicht dazu da, um politische Fragen zu klären, sondern einfach zu klären, ob Sie sich strafbar gemacht haben.“

In seinem Strafmaß von 40 Tagessätzen blieb Richter Michel über dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die 30 Tagessätze gefordert hatte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

