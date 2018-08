Wer Herbert Irmiter (66) aus Kaifenheim kennt, der weiß: An frischem Obst und Gemüse mangelt es dem Rentner und seiner Frau Elisabeth Irmiter nie. Im eigenen Garten und auf einer zusätzlichen Fläche von rund 1500 Quadratmetern bauen die Selbstversorger alles an, was sie so brauchen. Die jahrelange Erfahrung mit der richtigen Pflege der Pflanzen hat nun wieder Früchte getragen. Nachdem sich Herbert Irmiter im vergangenen Jahr bereits über einen riesigen Kürbis freuen durfte, hat er jetzt eine 500 Gramm schwere Tomate geerntet. Zum Vergleich: Eine normale Tomate wiegt im Schnitt etwa 100 Gramm.

„Wir hatten schon immer einen Garten. Auch schon, als ich ein Kind war“, erzählt Herbert Irmiter. Auch auf dem eigenen Grundstück hat er sich später einen Garten angelegt, der Jahr ...

Lesezeit für diesen Artikel (431 Wörter): 1 Minute, 52 Sekunden

