Locker, lustig und chaotisch. Bei dieser Beschreibung denkt man an vieles, aber nicht an Shakespeares Klassiker „Hamlet“. Sein oder Nichtsein. Das fragt sich auch der Theater- und Heimatverein Pommern. Der spielt nämlich das Stück „Hamlet for you“ von Sebastian Seidel, und zwar gleich vier Mal: Am Freitag, 10. August, Sonntag, 12. August, Samstag, 18. August, und Sonntag, 19. August. Was das Ganze so besonders und vielleicht auch chaotisch macht? In 90 Minuten wird die gesamte Tragödie auf die Bühne gebracht – von nur zwei Darstellern.

Margit Laux erklärt: „In dem Stück geht es um zwei Schauspieler, Friedrich und Johanna, die sich vorgenommen haben, Hamlet zu spielen und sich dabei vielleicht doch etwas zu viel zugemutet ...

Lesezeit für diesen Artikel (531 Wörter): 2 Minuten, 18 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.