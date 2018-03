Cochem bittet Gäste künftig zur Kasse

Aus unserem Archiv

Cochem

Gastronomen und Hoteliers, ja das gesamte Gastgewerbe in Cochem muss sich darauf einstellen, künftig einen Gästebeitrag zu zahlen. Der Hauptausschuss der Stadt empfiehlt bei einer Neinstimme (Holger Haupt) dem Stadtrat, der am Donnerstag tagt, die Einführung eines Gästebeitrages zum 1. Januar 2018. Ohne Ergebnis ging dagegen der Ausschuss nach mehr als einstündiger Debatte in Sachen "Tourismusbeitrag neu" auseinander.