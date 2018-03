Bundesbank-Bunker: Hotel mit Geschichte

Aus unserem Archiv

Cochem-Cond

Das „Hotel Vintage am Bundesbank-Bunker“ in Cond: Jahrzehntelang gehörte das Haus zu den am besten gehüteten Geheimnissen der alten Bundesrepublik. Das Anwesen war Schulungs- und Erholungswohnheim der Deutschen Bundesbank und diente vor allem dem geheimen Bundesbank-Bunker als Tarnung. Seit 2016 können Gäste dort übernachten. Und nun hat das Hotel auch Eingang gefunden in ein Buch, in dem 150 „Außergewöhnliche Hotels“ in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorgestellt werden, die den Urlaubern einmalige Erlebnisse bescheren und spannende Übernachtungsorte sind, wie der Autor, der Berliner Journalist Martin Kaule, betont.