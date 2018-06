Wenn am Sonntag Thomas Müller, Manuel Neuer und Co. ins WM-Geschehen einsteigen, möchte die Pfarrgemeinde Plaidt ihren Teil zur angestrebten Titelverteidigung der Nationalmannschaft beitragen. Pfarrer Alexander Kurp pfeift die bevorstehende fußballreiche Zeit mit einer Eröffnungsandacht unter dem Motto „Wir greifen nach dem nächsten Stern“ am Sonntag, 17. Juni, um 16 Uhr in der Mühlstraße 7 feierlich an und hofft so den Weg für den fünften Stern zu ebnen.

Im Rahmen einer Themenkirche, die monatlich stattfindet, können Bürger aktiv am Gottesdienst mitwirken und ihrer Kreativität bei der Themenfindung freien Lauf lassen. Dem beigeisterten Straßenfußballer und Anhänger des 1. FC ...

Lesezeit für diesen Artikel (476 Wörter): 2 Minuten, 04 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.