Mayen setzt die Axt an: Mehr als zehn Bäume müssen weichen

Erneut müssen in Mayen verschiedene Bäume gefällt werden. „Dabei handelt es sich um Bäume, die entweder bereits abgestorben, verfault oder stark beschädigt sind beziehungsweise die bedingt durch einen Pilzbefall in nächster Zeit absterben werden“, erklärt die Stadtverwaltung.

Gärtnermeister Wolfgang Seul zeigt einen der von einer Pilzerkrankung betroffenen Bäume in der Virchowstraße.

Foto: Andreas Walz

Folgende Bäume sind für eine Fällung vorgesehen: eine Eiche an der Grundschule Hinter Burg, die laut Rathaus eine massive Beschädigung an Stammansatz und Wurzeln aufweist. Ein Rotdorn am Wendehammer der Friedlandstraße mit massivem Totholz und schlechter Vitalität sowie eine Kastanie am Wendehammer des Mozartweges in ebenfalls schlechtem Allgemeinzustand.

Auch ein abgestorbener Ahorn in der Albert-Schweitzer-Straße am Grünstreifen zwischen Regenrückhaltebecken und Justus-von-Liebig-Straße soll entfernt werden.

Wegen starken Pilzbefalls müssen zudem eine Buche am Garagenhof in der Nähe der Hochhäuser in der Virchowstraße, eine Blutpflaume in der Semmelweißstraße und eine Kastanie in der Bürresheimer Straße gefällt werden.

Ebenfalls starken Pilzbefall zeigen drei Mehlbeerbäume in Alzheim, Im Dehlengarten. Auch diese werden gefällt und durch Ahornbäume ersetzt.

„Ferner sind entlang des Radweges in Hausen einige Baumfällarbeiten nötig. Dies zum einen aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht und zur Freihaltung der Brückenbauwerke. Zum anderen ist die Fällung diverser Bäume aus pflegerischer Sicht zum gesunden Wachsen der übrigen Bäume erforderlich“, erläutert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Wer Fragen zu den Fällungen hat, kann sich bei der Stadtverwaltung an Gärtnermeister Wolfgang Seul wenden, Telefon 02651/904.785.