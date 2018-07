So haben sich die 151 Passagiere eines Schweizer Flusskreuzfahrtzschiffs ihren Zwischenstopp in der Bäckerjungenstadt bestimmt nicht vorgestellt: Sie besuchen am Sonntagabend ein Konzert auf Burg Namedy, als die ersten von ihnen über Übelkeit und Bauchschmerzen klagen. Die Veranstaltung wird daraufhin sofort abgebrochen. Ein Reisender kommt zur Untersuchung ins Krankenhaus, der Rest der Gruppe kehrt aufs Schiff zurück.

Quelle: YouTube (erweiteter Datenschutzmodus) Dort stellt sich heraus, dass eine Reihe von Fahrgästen unter Magen-Darm-Beschwerden leidet. Aufgrund der hohen Anzahl an Erkrankungsfällen wird der Katastrophenschutz des Kreises Mayen-Koblenz alarmiert, der ...

Lesezeit für diesen Artikel (374 Wörter): 1 Minute, 37 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.