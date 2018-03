Galasitzung in Mayen: Alte Große lässt keine Wünsche offen

Jecke kölsche Tön’, Mayener Frohsinn, norddeutscher Humor der anderen Art und vor allem tolle Tanzdarbietungen haben die Besucher der Galasitzung der Alten Großen Mayener Karnevalsgesellschaft im Eventgarten begeistert. Rolf Keuser, der Literat der Alten Großen, hatte ein tolles, abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, das keine Wünsche offen ließ. Alte-Große-Präsident Christoph Schwab führte souverän durch den Abend, und die Kampfmaschine brachte die Jecken musikalisch auf Drehzahl.

Foto: Winfried Scholz

Fantastische tänzerische Qualitäten zeigten die originalen Cheerleader des 1. FC Köln. Fast eine halbe Stunde lang waren die jungen Damen ununterbrochen in Bewegung und zeigten immer wieder atemberaubende Wurffiguren, wobei die Mädels schon mal bis dicht unters Zeltdach flogen. Würde man die Tanzleistungen auf den Fußball übertragen, stünden die FC-Profikicker klar an der Tabellenspitze der Bundesliga. Zum Abschluss brachten dann die fliegenden Beine und die Mariechen des Tanzcorps Rot Weiß Bechen aus dem Bergischen Land die Jecken im Saal in Verzückung.

Aber auch in der Region wird vorzüglich karnevalistisch getanzt. Dies stellten die 17 Mädchen und Jungen der Prinzengarde Mayen – auch hier flog ein Mariechen bis unters Dach – sowie die Husarengarde aus Hausen und das Tanzmariechen Kathrin Gäb vom Kürrenberger Karnevalsverein unter Beweis.

Zum ersten Mal in Mayen waren zwei echte „Fischköpp“, die Original Bremer Körperkünstler Tante Luise und Herr Kurt (Rüdiger Schmitz und Rolf Schucht). Mag der eine oder andere noch skeptisch gewesen sein, als Tante Luise bekannte: „Bei uns in Bremen ist karnevalistische Wüste“, so bewiesen die beiden mit ihrer komischen Akrobatik, in die sogar Frau Monika aus dem Publikum einbezogen wurde, und vor allem mit ihrem ausgefeilten Wortwitz („Du hattest so schöne Haare, jetzt lässt du Haut drüber wachsen.“), dass norddeutscher Humor auch die Narren im Rheinland begeistern kann.

Ebenfalls eine Premiere in Mayen war die „Funtastic Light Laser Show“ unter dem Titel „Ein Mann, viele Figuren“. Zwei Profi-Büttenasse kamen aus der Domstadt. Der lustige Rheinländer (Hans Jürgen Pinter) bestach unter anderem mit einer Hommage an den unvergesslichen Hans Hachenberg (Die Doof Noss) und einer Wortcollage aus Bläck-Fööss-Titeln. „Ne Schwaadlappe“ Hermann Rheindorf („Dat Hohleköttels Kathrinche stußen Se net von der Bettkant – ze schwer“) war 2015 WDR-Rampensau.

Aus der Region strapazierten heftigst die Zwerchfelle Heike Thomas und Exprinz Walter Geisen aus Alzheim mit einem köstlichen Zwiegespräch als „Die Zwei von der Stroos“: „Mir senn doch heij net off der Stadtratssitzung, do oowe, dat es doch net der klaane Jrööne, dat es doch der jruuse Schöne.“ Der „klaane Jrööne“ (Mayens OB Wolfgang Treis) hatte zuvor bei der Prinzenkrönung eine Rede gehalten, die jedem Sitzungs-Protokoller Ehre gemacht hätte.

