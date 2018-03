"Frau sucht Bauer": Miesenheimer Bühnenkracher proben für ihre neue Komödie

Sie halten Kontakt über eine WhatsApp-Gruppe, treffen sich in ihrer spielfreien Zeit einmal im Monat zum Stammtisch, bereiten seit zehn Jahren anderen durch ihre alle zwei Jahre stattfindenden Aufführungen Freude und spenden anschließend den Reinerlös karitativen Einrichtungen. Und momentan sehnen sie alle zusammen den 3. März herbei. Gemeint sind die zwölf Mitglieder der Bühnenkracher aus Miesenheim.

Unsere Zeitung besuchte die Theatergruppe Bühnenkracher um Regisseur Markus Noll (rechts) bei ihrer Probe im Miesenheimer Bürgerhaus. Der 41-Jährige stand bereits im Kindesalter bei einer Theateraufführung der Messdiener in Plaidt als Akteur mit auf der Bühne. Foto: Elvira Bell

Am ersten Samstag im März öffnet sich um 19 Uhr im Bürgerhaus in Miesenheim der Vorhang für die Premiere der Bühnenkracher mit dem Titel „Frau sucht Bauer“. Das Stück stammt aus der Feder von Carl Slootboom. Die Spielzeit der Komödie beträgt zwei Stunden. Im Gegensatz zum vorherigen Bühnenwerk „Der Heiler von Andernach“, bei dem die Gruppe rund ein Fünftel des Textes verändert und mit viel Lokalkolorit angereichert hatte, halten sich die Akteure dieses Mal an das Skript.

Kartenverkauf hat bereits begonnen

Die Vorbereitungen und der Kartenvorverkauf laufen auf Hochtoren. Vor eineinhalb Jahren hatte die Theaterfamilie aus verschiedenen Stücken ihren Favoriten ausgewählt. Seit August proben die Laienschauspieler voller Eifer. Um die fünf Aufführungen in Miesenheim und zwei weitere in Kettig vorzubereiten, treffen sie sich wöchentlich mit ihrem Regisseur Markus Noll. Am zweiten Januarwochenende haben die Darsteller ganztägig geprobt. In der heißen Phase sind sogar tägliche Proben avisiert.

Hauptdarstellerin ist dieses Mal Judith Gross. Die 56-Jährige verkörpert die Rolle der Bäuerin Helma Bachmann. Dieter Rachul mimt ihren Ehemann Arnold. Die besorgte Mutter meint, dass es höchste Zeit wäre, dass ihr Sohn Dirk Bachmann (Ralf Arnold) endlich eine Frau fürs Leben kennenlernt. Sie wendet sich an die Redaktion der Fernsehsendung „Bauer sucht Frau“. Lediglich zwei Frauen reagieren auf ihre Anfrage. Filmemacher und Kameramann Peter (Gerhard Löcher) und die Moderatorin Tanja (Margot Englberger) finden dies so einmalig, dass Dirk für die Show im Rennen bleibt. Die Kandidatinnen treten in sein Leben. Susi (Marion Heuft) ein schüchterner und nervöser Typ, wird von ihrem Nachbarn Luis (Markus Noll) begleitet. Conny (Marlies Löcher) eine Prostituierte, hat ihre Kollegin Ria (Claudia Müller) im Schlepptau. Wird Dirk Bachmann eine Wahl treffen? Welche Herzdame das Rennen macht, wird an dieser Stelle nicht verraten.

Theaterspiel ist Freude und Herausforderung

Die Akteure genießen das Theaterspiel, ebenso wie Souffleuse Ulrike Rachul und die Maskenbildern Ines Voss. In völlig andere Rollen einzutauchen, bereitet beispielsweise Judith Gross ebenso so viel Freude wie Marlies Löcher. „Es ist zugleich aber auch eine Herausforderung“, sagt Löcher mit Blick auf ihre Rolle als Prostituierte. „Wenn man die Texte auswendig lernt, weiß man gleichzeitig auch, wo man geistig steht“, so die 66-Jährige.

Ihre erste Premiere hatten die Bühnenkracher 2009. Der ehemalige Organist Andreas Martin – er lebt mittlerweile nicht mehr in der Region – hat die Gruppe mitgegründet. Der Erlös war für die Orgel in der örtlichen Kirche bestimmt. Noch heute gibt die Theatergruppe ihre Einnahmen weiter. „Wir konnten in den vergangenen Jahren fast 25.000 Euro an Menschen und Tiere, für die nicht jeden Tag die Sonne scheint, zur Verfügung stellen“, so Löcher. Zudem veranstalteten die Bühnenkracher bisher drei Entenrennen auf der Nette. Auch dieser Erlös wurde für soziale Zwecke gespendet.

Von unserer Mitarbeiterin Elvira Bell