Andernach: Prinzengarde lässt 1100 Herzen höherschlagen

Schlagen in Andernach die Herzen der Karnevalisten schneller? Diesen Verdacht konnte man bei der ersten von zwei Prunksitzungen der Prinzengarde in der Mittelrhein-Halle hegen. Dort gab es am Freitag für rund 1100 kostümiert und gut gelaunte Sitzungsbesucher jede Menge Gänsehautmomente und großes Kino. Nicht nur der Prinzengardefamilie mit ihren rund 140 Prinzengardisten aus den eigenen Reihen, sondern vor allem Prinz Thomas I. „et Blümo vom Blick“ und Prinzessin Bettina I. „die wirbelnde Gardemaus ausm Hürters-Haus“ gelang es, die Herzen der Besucher im Nu zu erobern.

Für einen furiosen Auftakt sorgte der „Tusch-Express“. Die Sitzungs- und Stimmungskapelle lädt seit vielen Jahren zum Schunkeln und Mitsingen ein. Die Gäste erhoben sich im geschmückten Festsaal von den Plätzen, richteten ihre Blicke gespannt zur Tür und klatschten im Takt, als die Tollitäten samt Gefolge zu den Klängen des Stabsmusikzugs zur Bühne marschierten. Sie genossen das Bad in der Menge in vollen Zügen. Die närrische Gemeinde erwartete ein hochkarätiges rund fünfstündige Sitzungsprogramm.

Prinzen-Kommandeur Thomas Manstein erklärte den närrischen Untertanen, dass er einen Traum hatte. In dessen Verlauf habe er sich als Prinz Karneval in einem voll besetzten Saal auf der Prinzengardebühne gesehen. „Der ganze Saal ist aufgestanden und hat mitgetanzt. Da habe ich gewusst, der Moment ist jetzt. Der schönste Traum erfüllt sich.“ Er habe deshalb Bettina – der Prinzessin an seiner Seite – sofort eine Whatsapp geschrieben. Im Gepäck hatten sie ihr Prinzenlied „Heut tanzt dat Prinzenpaar“ sowie einen tollen Mitmachtanz mit dem Nachwuchs der Prinzengarde, bei dem alle Jecken spontan mitmachten.

Eine Augenweide war die Tanzdarbietung der Gardeküken. Die Drei- bis Zehnjährigen wirbelten im Rockabilly-Stil über die Bühne. Weitere tänzerische Glanzpunkte im ersten Teil der Prunksitzung waren das Kindertanzpaar Nala Stromberg und Lukas Scharrenbach, das Nachwuchsballett „Young Power“ und das Gardeballett, das von Sven Steil trainiert wird. Auffallend waren die Leidenschaft und Freude der Akteure, mit der sie ihre Tänze und ausgefallenen Choreografien und akrobatischen Hebungen präsentierten.

Phänomenal waren die Meister des pointiert geschliffenen Wortwitzes. Bei den Büttenrednern kann die Prinzengarde aus dem Vollen schöpfen. Das zeichnet die Veranstaltung des vor 122 Jahren gegründeten „Reitercorps des Prinzen Karneval“ besonders aus. Die 16-jährige Celina Ebert bewies als jüngste Vortragende ihr Können. Mit spritzigen Reden erfreuten auch Literat Janosh Käfer – mit Neuigkeiten aus dem Rathaus – und Rainer Eichelsbacher als „Minni vom Markt“ die Gäste.

Auch Jürgen Zerwas war dabei: Als Kanzler seiner Tollität bereist „de Udschebebbes aus der Gardebütt“ seit zwei Wochen die närrischen Winkel der Bäckerjungenstadt. Der begnadete Büttenredner trat in seiner Paraderolle auf. Aufmerksam hörte das Publikum auch Dieter Scharnbach zu. Das Urgestein des Andernacher Karnevals schlüpfte in seiner 44. Solo-Büttenrede in die Rolle der 105-jährigen Dietlinde. Mit ihrer gleichaltrigen Freundin Lisbeth erlebt sie manches Abenteuer. Scharnbach, bekannt als „Diedesche vum Rhäin“ – trat nach über 50 Jahren zum letzten Mal auf der Bühne der Prinzengarde auf. „Ich mache jüngeren Büttenrednern, die in den Startlöchern stehen, Platz“, sagte der 60-Jährige unserer Zeitung.

Adjutant Markus Manstein zeichnete Oberbürgermeister Achim Hütten und Tollität Thomas Manstein mit dem Hufeisen mit Lorbeerkranz aus. Es ist der höchste Verdienstorden, den man als aktives Mitglied bei der Prinzengarde erlangen kann.

Von unserer Mitarbeiterin Elvira Bell