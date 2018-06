Wenn man es genau nimmt, dann sind am Rande von Mendig in der Vergangenheit Strukturen entstanden, die nicht erlaubt sind. Denn: Die alten drei Gehöfte an der Brauerstraße nahe des Laachgrabens dürfen bislang eigentlich nur landwirtschaftlich genutzt werden. Dennoch sind dort Gewerbe und Mietwohnungen vorhanden. Auf dem Brauerhof gibt es beispielsweise seit Jahren einen Reiterhof und Mietwohnungen, im gegenüberliegenden Hof Weiler ist eine kleine Kfz-Werkstatt untergebracht, wie Stadtchef Hans Peter Ammel erzählt. Nun hat sich der Stadtrat mit dem Thema beschäftigt. „Es geht darum, dem Ganzen baurechtlich ein neues Gerüst zu verleihen“, sagt Ammel. Er betont, dass auf diese Weise die Höfe erhalten werden – mit den Aktivitäten der heutigen Zeit.

Der Stadtrat hat jüngst mehrheitlich beschlossen, eine sogenannte Außenbereichssatzung erarbeiten zu lassen. Das Plangebiet umfasst die drei Gehöfte Brauerhof, Weiler und ehemals Doll, die außerhalb der geschlossenen Ortsbebauung liegen. ... Der Stadtrat hat jüngst mehrheitlich beschlossen, eine sogenannte Außenbereichssatzung erarbeiten zu lassen. Das Plangebiet umfasst die drei Gehöfte Brauerhof, Weiler und ehemals Doll, die außerhalb der geschlossenen Ortsbebauung liegen. ...

