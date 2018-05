Seit dem 1. Mai hat Koblenz einen neuen Oberbürgermeister: Mehr als ein halbes Jahr, nachdem er mit einer klaren Mehrheit von 69,8 Prozent gewählt wurde, hat David Langner jetzt sein Amt angetreten. Was aber tut man in den ersten Tagen als OB, und was will Langner in den nächsten acht Jahren erreichen? Wir haben mit ihm darüber gesprochen.

Sie haben jetzt acht Jahre als Oberbürgermeister vor sich. Womit fängt man da an? Kennenlernen ist das Stichwort. Am ersten Arbeitstag habe ich die Amtsleiter getroffen, jetzt war die Personalversammlung mit ...

Lesezeit für diesen Artikel (1852 Wörter): 8 Minuten, 03 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Artikel zum Thema Mehr zum Thema Koblenz OB David Langner: Stadt soll Sauna selbst bauen

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.