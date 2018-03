Rhein in Flammen: Besucher genießen ihr Koblenzer Sommerfest

Aus unserem Archiv

Koblenz

Die Premiere ist gelaufen: Am Wochenende feiert Koblenz sein erstes dreitägiges Sommerfest rund um Rhein in Flammen. Ein breites Veranstaltungsangebot lockte zigtausende Besucher an die Ufer von Rhein und Mosel. Mitarbeiter unserer Zeitung waren mit der Kamera unterwegs und haben die Gäste fotografiert – die Menschen des Sommerfests.