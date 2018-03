Norma gibt Standort auf: Kobern-Gondorf hat einen Markt weniger

Die plötzliche Schließung der Norma-Filiale in Kobern-Gondorf zum Jahreswechsel hat für einige Verwirrung im Moselort gesorgt. Ortsbürgermeister Michael Dötsch hält es für nicht nachvollziehbar, dass die Gemeinde nicht über die Schließung informiert wurde. „Dies über einen allgemeinen Aushang an der Eingangstür des Marktes zu erfahren, ist mehr als enttäuschend“, teilte der Ortschef in einer Pressemitteilung mit. Doch was steckt hinter der Schließung, und welche Konsequenzen hat das? Die RZ fragte unter anderem bei Norma nach.

Leere Regale: Der ehemalige Norma-Markt in Kobern-Gondorf hat seit dem 30. Dezember geschlossen und wird derzeit ausgeräumt. Foto: Volker Schmidt

Als Grund für die Aufgabe des Marktes gibt Niederlassungsleiter Rolf Dieter Kirchner die Kündigung durch den Vermieter zum 31. Dezember 2017 an. Wäre diese nicht erfolgt, hätte Norma den Standort beibehalten, erklärt Kirchner auf Nachfrage. „Wir haben bis zuletzt alles versucht, um im Laden drinzubleiben.“ Erst als sich die Hoffnung darauf zerschlagen hatte, hätte man die Kunden per Aushang informiert. Das war kurz vor Weihnachten, so Kirchner. Betroffen von der Schließung waren und sind nicht nur die Kunden, sondern auch neun Mitarbeiter. „Alle Mitarbeiter beziehungsweise Mitarbeiterinnen wurden mit deren Einverständnis in anderen Filialen untergebracht“, erklärt Kirchner.

Dass Norma mit dem Standort in Kobern-Gondorf unabhängig der Kündigung nicht zufrieden war, ist kein Geheimnis. Gerade mal sieben Parkplätze sind für einen Lebensmittelmarkt alles andere als großzügig bemessen. Dazu waren Ein- und Ausfahrt durch die Lage hinter einer unübersichtlichen Kurve alles andere als optimal. „Es wird seit Jahren versucht, einen Ersatzstandort zu finden, welches aufgrund der eingeschränkten Fläche (Hochwasserretentionsgebiet) noch nicht zum Erfolg geführt hat“, teilt Kirchner mit. Diese Suche beschränkte sich nicht nur auf Kobern-Gondorf. Auch eine Filiale in Niederfell war mal im Gespräch (die RZ berichtete). Dies scheiterte aber nach langem Ringen daran, dass die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord nur wenig Chancen für eine Ausnahmegenehmigung zum Überbauen des dortigen Überschwemmungsgebiets sah. „Die Problematik ist es, eine Genehmigung zu bekommen“, sagt Kirchner im Bezug auf die Pläne der Kette an der Mosel, die nach wie vor existieren. Über die Probleme bezüglich des Standortes sei auch die Gemeinde seit Jahren informiert.

„Jedem war klar, dass der Norma-Standort keine zehn Jahre mehr Bestand hat“, sagt Ortschef Dötsch. Eine persönliche Information hätte er sich wegen der Gespräche, die man in der Vergangenheit über eine „Weiterentwicklung“, also die Suche nach einem neuen Standort, geführt hat, aber dennoch gewünscht. Dötsch bedauert den Zeitpunkt der Schließung, weil „wir im Dezember die Beschlüsse für das Bebauungsplanverfahren für den Neubau an beiden Standorten offiziell eingeleitet haben. Und diese werden wir mit Macht vorantreiben.“ Hintergrund: Gemeint ist nicht der ehemalige Norma-Standort, sondern der Standort des Rewe-Marktes, den man auf benachbarten Grundstücken erweitern will, und der schon lange anvisierte Standort an der Moselgoldbrücke, der aus Denkmalschutzgründen problematisch, aber unter gewissen baulichen Umständen realisierbar wäre. „Wir planen so, dass wir für zwei Neubauten sorgen“, so Dötsch. Welcher Lebensmittelmarkt schließlich an den beiden Standorten zu finden sein wird, liege zum Großteil in privatwirtschaftlicher Hand. Als Ersatz für den Norma-Markt seien diese jedenfalls nicht geplant gewesen. Eine Aussage, die Dötsch nicht näher vertiefen wollte, die aber im Prinzip zwei Optionen nahelegt: Dass man sich vonseiten der Gemeinde hätte vorstellen können, dass der Norma-Markt irgendwann vom alten an einen der beiden neuen Standort umzieht oder dass er seinen Standort beibehält und es somit drei Lebensmittelläden im Grundzentrum Kobern-Gondorf gegeben hätte. Durch die Schließung des Norma-Marktes bleibt nun erst mal nur einer übrig.

Von unserem Redakteur Volker Schmidt