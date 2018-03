Nach Havarie auf der Mosel: Spezialisten schleppen Frachter in Koblenzer Schleuse [mit Video+Update]

Den Blick flussaufwärts gerichtet sitzt ein Binnenschiffer auf der Brücke seines Frachters. Er nippt seelenruhig an einem Becher, während seine Frau neben ihm steht. Ein solcher Anblick bietet sich täglich an der Mosel – doch diesmal ist es nicht wie üblich.

Nach einer Havarie am Dienstagmittag, bei der zwei Frachtschiffe auf der Mosel in Höhe von Kobern-Gondorf frontal zusammengestoßen und beschädigt wurden, ist der Kapitän eines unter niederländischer Flagge fahrenden Schiffes zum Nichtstun verdammt. Seine leckgeschlagene „Saeftinge“, so lautet der Name des Frachtschiffes, der sich von einem bekannten Sumpfgebiet im Südwesten der Niederlande ableitet, liegt seelenruhig zwischen Winningen und Lay. Um einen Untergang des mit 1050 Tonnen Weizen beladenen Frachters zu verhindern, hatte der Kapitän ihn dort absichtlich auf Land gesetzt. „Er hat das Bestmögliche in dieser Situation getan“, sagt Florian Bischoff, Einsatzleiter der Koblenzer Berufsfeuerwehr, die auch Mittwochvormittag noch damit beschäftigt ist, in den Bug der „Saeftinge“ eindringendes Wasser abzupumpen.

An Bord des von einem Feuerwehrschiff und dem Schwimmgreifer „Polyp“ der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) flankierten Frachters ist am Mittwochvormittag auch ein auf Havarien und Bergungen spezialisiertes Tauchunternehmen, das sich die Leckage ansehen soll. Der Plan: Das Leck soll so gut wie möglich von innen abgedichtet werden, damit das Frachtschiff in den Bereich der Koblenzer Schleuse geschleppt und dort von außen durch Taucher repariert werden kann, erläutert Einsatzleiter Bischoff. Sollte dies nicht gelingen, müsste die Ladung an Ort und Stelle gelöscht werden. „Vor dem Wochenende würde das aber wohl nicht passieren. Denn es ist nicht so einfach, ein Schiff für den Transport von Lebensmitteln zu organisieren“, erläutert Bischoff.

Am Mittwochnachmittag dann die Entwarnung: Die Leckage konnte gestopft werden, teilt der Chef des Taucherunternehmens aus Bingen auf Anfrage unserer Zeitung mit. „Die Hauptarbeit hatte die Feuerwehr schon gemacht“, lobt Markus Lehr die Vorarbeiten der Koblenzer Einsatzkräfte. Gemeinsam mit seinen Kollegen hatte Lehr das Leck mithilfe einer Plane, Brettern und abdichtendem Spezialschaum notdürftig geflickt, sodass die „Saeftinge“ gegen 15.30 Uhr wieder Fahrt aufnehmen konnte.

Für den Weg zur Koblenzer Schleuse, den das Schiff teils aus eigener Kraft, teils mit Unterstützung des Schwimmgreifers auf sich genommen hat, musste die Schifffahrt kurzzeitig gesperrt werden. Das Ziel war die Vorkammer der Schleuse. „Wir werden dort versuchen, eine Platte aus Spezialkunststoff von außen über das Leck zu schrauben“, beschreibt Markus Lehr das Vorgehen. Auch wenn es prinzipiell möglich wäre, unter Wasser zu schweißen, ist das im Fall der „Saeftinge“, so Lehr weiter, nicht möglich. Der Bug ist viel zu demoliert. Der Einzug der Dunkelheit am späten Nachmittag beeinträchtigt die Taucher in ihrer Arbeit übrigens nicht. „Das Wasser ist ohnehin so trüb, dass wir die Hand vor Augen nicht sehen und nur tasten können“, sagt Markus Lehr. An einer umfangreichen Reparatur in einer Werft werde der Kapitän nicht vorbeikommen.

Der weitaus geringere Schaden am Schubverband des Unfallgegners konnte nach Angaben der Wasserschutzpolizei übrigens bereits am Dienstagabend im Bereich der Lehmener Schleuse durch den Einsatz eines Tauchers repariert werden. Gegen den Kapitän des mit 1600 Tonnen Kohle beladenen Schubverbandes wird allerdings jetzt ermittelt. Denn laut Wasserschutzpolizei wird „menschliches Fehlverhalten“ als Unfallursache angenommen. Welchen Fehler der Schiffsführer begangen haben soll, sagte die Behörde mit Blick auf das laufende Verfahren aber nicht. Nach Informationen unserer Zeitung hatte der moselaufwärts fahrende Kapitän aus bislang unbekannten Gründen seinen Kurs verlassen.

Bevor es zur Reparatur in eine Werft geht muss der Weizen vom Frachter. Foto: Sascha Ditscher

[Update:] Das Leck des havarierten Frachtschiffs „Saeftinge“ war größer als angenommen. Das sagte Taucher Markus Lehr auf RZ-Anfrage. Das rund 1 Meter im Durchmesser große Loch konnte aber bis 22 Uhr am Mittwoch in der Vorkammer der Schleuse Koblenz geflickt werden. Dort wartet der Frachter nun, bis der geladene Weizen – wahrscheinlich im Hafen Lahnstein – auf ein anderes Schiff verladen wird. Erst dann geht es zur Reparatur in eine Werft.

Von unserem Redakteur Damian Morcinek