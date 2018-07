Zusteller klingeln nicht, werfen keine Benachrichtigungskarte ein oder wählen skurrile Ablageorte: In der Regel sind Ärgernisse ein Thema, wenn es um Paketboten geht. Ganz anders in Koblenz: Mitarbeiter eines Büros in der Südlichen Vorstadt kämpfen um „ihren“ Zusteller – und finden enorme Unterstützung: Die Online-Petition „Hallo Post: Wir wollen Robert zurück“ hat bereits mehr als 900 Unterschriften gesammelt, auf Facebook gibt es große Zustimmung. Die RZ hat den Initiator der Aktion getroffen und bei der Post gefragt, ob es eine Chance auf die Rückkehr des beliebten Zustellers gibt.

Seit dem 26. Juni kommt Robert Okrah nicht mehr. Bislang war der Zusteller in der Südlichen Vorstadt zuständig für die Mainzer- und die Schenkendorfstraße, St.-Josef-Straße und St.-Josef-Platz, die Südallee ...

Lesezeit für diesen Artikel (572 Wörter): 2 Minuten, 29 Sekunden

