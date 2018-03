Koblenz: So soll die Schlossstraße wieder aufblühen

Alle Jahre wieder, immer dann, wenn der Kunsthandwerkermarkt seine Pforten öffnet, herrscht in der Schlossstraße dichtes Gedränge. Es ist aber ein offenes Geheimnis, dass die Publikumsfrequenz in der traditionsreichen Straße übers ganze Jahr gesehen besser sein könnte.

Beim Kunsthandwerkermarkt von HwK Koblenz und „City-Arbeitskreis Schloßstraße“ ist die traditionsreiche Achse stark frequentiert. Sonst leider nicht. Foto: Reinhard Kallenbach (Archiv)

Geschäftsleute sind nun bereit, eigenes Geld in die Hand zu nehmen, um attraktivere Rahmenbedingungen für ihre Kunden – und die, die es werden sollen – zu schaffen. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) will helfen, und auch die Stadt spielt mit.

„Das Gemeinschaftsgefühl ist da“, stellt Stephan Ralf Schunk zufrieden fest. Für den Sprecher des „City-Arbeitskreises Schloßstraße“ geht es nun darum, allgemein verbindliche Regelungen zu schaffen. Einen gesetzlichen Rahmen gibt es bereits, doch müssen in Mainz noch dicke Bretter gebohrt werden. Denn das Landesgesetz über Lokale Entwicklungs- und Aufwertungsprojekte (LEAPG) hat seine Tücken. Und allmählich wird die Zeit knapp, vor allem wegen der hausgemachten Probleme in der Stadtplanung.

„Die Laufwege haben sich verändert“, stellt Bertram Weirich fest. Ein Grund ist der durch das Forum Mittelrhein verursachte Wandel. Noch schwerer wiegen aus Sicht des stellvertretenden IHK-Hauptgeschäftsführers die Fehler bei der Neugestaltung der Schlossstraße selbst.

Denn: Die wichtige West-Ost-Verbindung für die Innenstadt wird nicht mehr als Ganzes wahrgenommen, weil sie quasi dreigeteilt ist. Vorne unübersichtlich und verkehrsberuhigt, in der Mitte überdimensionierte Fußgängerzone und am Ende Mahnmal für den meist sinnlosen Parkplatz-Suchverkehr. Das geht besser, sind nicht nur Anlieger überzeugt.

Den Kritikern geht es nicht darum, ein rabenschwarzes Krisenszenario für den Standort zu verbreiten. „Er ist nicht schlecht, aber es wird immer schwieriger“, betont Bertram Weirich. Das Ziel lautet deshalb: das Profil der Schlossstraße als Zentrum des qualitativ hochwertigen Einzelhandels zu schärfen.

Die Ausgangslage ist nicht schlecht. Denn die einstige Flaniermeile ist nach wie vor ein Standort angesehener Betriebe. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der eine oder andere Leerstand mit Lösungen überbrückt wurde, die nicht zum Profil passen. Deshalb sollen verbindliche Strukturen her.

Denn freiwillige Leistungen sind mit Ungerechtigkeiten verbunden. Christoph Krepele kann ein Lied davon singen. Der Vorsitzende des Stadtforums „Alle lieben Koblenz“ verweist auf das alljährliche Drama um die Weihnachtsbeleuchtung. Die Kosten dafür werden überwiegend von den inhabergeführten Betrieben übernommen, während sich die großen Filialisten in der Regel vornehm zurückhalten.

Bei Initiativen, die zur „Aufhübschung“ der Einkaufsstraßen beitragen sollen, besteht eine ähnliche Gefahr. Genau deshalb soll sich die Schlossstraße auf Grundlage des LEAPG in ein Gebiet verwandeln, das Fachleute als Business Improvement District (BID) bezeichnen. Hier werden grundsätzlich alle Immobilieneigentümer in die Pflicht genommen.

Kommt also eine weitere städtische Abgabe? Robert Lippmann verneint. Der IHK-Geschäftsführer Standortpolitik verweist darauf, dass ein BID nur auf Initiative der betroffenen Immobilieneigentümer eingerichtet werden kann, die übrigens auch anteilig die Kosten übernehmen. In mehreren Städten, so in Hamburg oder Gießen, wurde das Modell bereits erfolgreich praktiziert.

In Rheinland-Pfalz gibt es eine Sonderlage: Anders als in anderen Ländern wurde Wohneigentum grundsätzlich aus der Berechnung der Kostenanteile herausgenommen – auch wenn es als Büro oder Praxis genutzt wird. Die Folge: Eigentümer reiner Immobilienflächen werden über Gebühr belastet. Das heißt: Das Land müsste per Gesetz diese Ungerechtigkeit beheben. Dann klappt es auch mit dem „BID Schlossstraße“.

Von unserem Mitarbeiter Reinhard Kallenbach