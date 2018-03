Hochwasser in Koblenz: Lage an Rhein und Mosel verschärft sich [mit Video]

Auch in den kommenden Tagen soll es regnen. Die Folge: Das bisher noch leichte Hochwasser wird weiter steigen. Am Donnerstagmorgen wurde bereits das Peter-Altmeier-Ufer von der Schlachthofstraße bis zum „Deutschen Kaiser“ gesperrt.

Die Schutztore in Ehrenbreistein sind bereits geschlossen, und in Neuendorf lief der Aufbau der mobilen Schutzanlage weiter, während die Container auf dem Campingplatz per Kran in Sicherheit gebracht wurden. Bis Sonntagmorgen soll ein Pegelstand von 6,50 Metern erreicht werden. Die Gesamtsituation ist also noch entspannt.

Bei der Berufsfeuerwehr trafen sich am Donnerstag die Verantwortlichen aller an den Schutzmaßnahmen beteiligten städtischen Ämter, um die laufenden und weiterführenden Maßnahmen abzustimmen. Die Botschaft: Vor allem die Anlieger der Altstadt sollten aufmerksam sein. Denn es besteht die Gefahr, dass die Parkplätze im Uferbereich überflutet werden. Wer sein Auto nicht rechtzeitig umparkt, muss mit dem Abschleppdienst rechnen. Mit einer deutlichen Verschärfung der Situation rechnen die Experten nicht. Die Pegel steigen ja schon seit einiger Zeit, alle Beteiligten sind deshalb gut vorbereitet. „Wir haben ja schon vor Weihnachten damit begonnen, den ersten Teil des Hochwasserschutzes in Neuendorf aufzubauen“, betont Manfred Morschhäuser. Der Pressereferent der Berufsfeuerwehr verweist darauf, dass der mobile Schutz aufgebaut werden muss, bevor die Leinpfade überflutet werden. Deshalb läuft gerade auch der Aufbau der weiteren Abschnitte. Das heißt: Man ist auch auf Situationen vorbereitet, die wahrscheinlich gar nicht eintreten werden.

Dennoch liegen Parallelen zum letzten größeren Hochwasser Anfang 2011 auf der Hand. Am damaligen 10. Januar wurden am Pegel Koblenz 7,52 Meter gemessen. Danach entspannte sich die Situation wieder. Seinerzeit wurde der Buga-Kernbereich am Deutschen Eck überschwemmt, in Neuendorf mussten Stege errichtet werden. Und die Feuerwehr war mit Unimogs zur Stelle, um Anliegern zu helfen. So weit dürfte es dieses Mal nicht kommen. Der neue Hochwasserschutz hält bis zu einer Höhe von 8,40 Meter. Und ein Extremhochwasser ist laut Prognose unwahrscheinlich. Allerdings könnte durchaus die 7,20-Meter-Marke erreicht werden, wenn es wie in den vergangenen Tagen weiterregnet.

Die meisten Vorstädter können also aufatmen. So laufen in der Mainzer Straße die Keller erst voll, wenn die 8-Meter-Marke überschritten wird. Und danach sieht es nicht aus. Allerdings gibt es auch dieses Mal keine hundertprozentige Sicherheit. Denn die Wetteraussichten für die kommenden Tage sind alles andere als günstig. Dabei geht der Blick der Koblenzer Experten viele Kilometer flussaufwärts. Denn die starken Niederschläge im Schwarzwald landen irgendwann auch im Rhein und die in den Vogesen über die Nebenflüsse in der Mosel.

Laufen die Entwicklungen parallel, könnte sich die Lage für Stadt und Region doch noch verschärfen. Derzeit gibt es aber keinen Grund, den Teufel an die Wand zu malen. Manfred Morschhäuser verweist auf den reichen Erfahrungsschatz im Land und die Tatsache, dass die Hochwassermeldezentren fast immer sehr genaue Prognosen liefern. Die Lage dürfte also überschaubar bleiben.

Von unserem Mitarbeiter Reinhard Kallenbach

