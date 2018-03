Feuer bricht wieder aus: Haftet die Feuerwehr?

Eigentlich war das Feuer, das in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen war, schon gelöscht – doch später, als die Feuerwehr längst abgerückt war, brach es wieder aus.

Ein Hausbesitzer wirft der Koblenzer Berufsfeuerwehr vor, nach einem Wohnungsbrand fahrlässig ein Glutnest übersehen zu haben. Foto: Reinhard Kallenbach

Der Hauseigentümer verlangte daraufhin Schadenersatz von der Stadt, 20.000 Euro. Die Frage, über die das Landgericht Koblenz zu entscheiden hatte: Haftet die städtische Berufsfeuerwehr für einen Brandschaden an einem Haus, wenn ein Glutnest nach einer Brandschau unentdeckt geblieben ist?

In einer Pressemitteilung des Landgerichts ist zwar nicht die Rede davon, dass es sich in diesem Fall um die Koblenzer Feuerwehr handelt, tatsächlich ist diese aber die einzige Berufsfeuerwehr, die es im Bezirk des Koblenzer Landgerichts überhaupt gibt.

Diese rückte also an, als es nachts zu einem Brand in der Wohnung kam. Gegen 23.30 Uhr konnte „Feuer aus“ gemeldet werden. Im Anschluss führte die Feuerwehr noch eine Brandschau durch, unter anderem mit einer Wärmebildkamera.

Entdeckt wurde nichts, eine weitere Brandschau für die frühen Morgenstunden des nächsten Tages angeordnet – und die Feuerwehr rückte ab. Aber: Eine Stunde vor der zweiten Brandschau brach das Feuer wegen eines versteckten Glutnestes erneut aus und verursachte einen größeren Schaden.

Der Hausbesitzer sieht die Stadt in der Verantwortung, und zwar nicht nur wegen des unentdeckten Glutnests. Ermittlungen hatten nämlich ergeben, dass der Mieter des Klägers – ein Asylbewerber – den Brand gelegt hatte, um Selbstmord zu begehen.

Der Kläger findet: Die Stadt ist verpflichtet, für die ihr zugewiesenen Asylbewerber eine Haftpflichtversicherung abzuschließen. Zumindest hätte sie aber darauf hinwirken müssen, dass diese eine Versicherung abschließen.

Hinzu kommt das Glutnest selbst: Die Brandschau ist seiner Meinung nach bei einem so schweren Brand nicht ausreichend gewesen, es hätte eine Brandwache vor Ort aufgestellt werden müssen. Eine Wärmebildkamera hätte außerdem alle zwei bis drei Stunden eingesetzt werden müssen. Kurz: Die Feuerwehr habe grob fahrlässig gehandelt.

Dem hält die Stadt entgegen, dass der Brandraum intensiv untersucht wurde, sogar Teile der Decke wurden freigelegt, und es gab keine Anzeichen für ein Glutnest. Eine Veranlassung für eine Brandwache habe es nicht gegeben. Und: Sie müsse auch nicht für unerlaubte Handlungen der Asylbewerber einstehen, die ihr zugewiesen wurden.

Die 1. Zivilkammer des Landgerichts hat ihr Recht gegeben: Die Klage wurde abgewiesen. Eine Haftung der Stadt kommt dem Gericht zufolge aus keinem rechtlichen Gesichtspunkt in Betracht.

Ein Sachverständige hatte zuvor erklärt, dass die Brandschau völlig ausreichend gewesen war. Mehrmals im Monat hat es die Feuerwehr im Schnitt mit einem solchen Wohnungsbrand zu tun, und nach dem Kommando „Feuer aus“ wird er im Allgemeinen gar nicht mehr kontrolliert. Der Einsatz der Wärmebildkamera sei bei dem örtlich begrenzten Kleinbrand Erfolg versprechend gewesen – ein Nachbrand sei aber eben nicht immer zu vermeiden.

Die Kammer schloss sich schließlich den Ausführungen des Sachverständigen an. Und: Eine Haftung der Stadt komme auch nicht aus dem Grund in Betracht, weil diese keine Haftpflichtversicherung für den Asylbewerber abgeschlossen oder darauf hingewirkt hatte, dass dieser das selbst tut. Dazu hat die Stadt laut Gericht keine Pflicht.

Und selbst wenn dies so wäre, hätte es im konkreten Fall auch nichts genützt – eine Haftpflichtversicherung springt bei vorsätzlicher Brandstiftung nämlich nicht ein. Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig.

red