Festnetzausfall in Vallendar und Bendorf: Geschäftsleute sind sauer auf die Telekom

Noch immer ist in Teilen von Vallendar und Bendorf das Festnetz ausgefallen. Die Telekom versucht bereits seit mehr als einer Woche, die Schäden zu beheben, die infolge des zurückliegenden Hochwassers entstanden sind – bislang ohne Erfolg. Inzwischen beschweren sich viele Geschäftsleute massiv und beklagen enorme Verluste. Aber vom Ausfall sind natürlich nicht nur Unternehmer betroffen.

Ein Blick in den Problemschacht: In Vallendar hat das Hochwasser einige Kabel lahmgelegt. Foto: Sascha Ditscher

„Was uns der ganze Spaß kosten wird, ist gar nicht auszumachen“, sagt Willi Scheidweiler, der Geschäftsführer der Spedition Scheidweiler im Bendorfer Stadtteil Mülhofen. „Ich bin aber davon überzeugt, dass der Verlust im fünfstelligen Bereich liegt.“ Seit Montag vor einer Woche kommt kein Fax mehr in der Spedition an. Die sechs Amtsleitungen hat man auf ein Mobiltelefon umleiten lassen, das entsprechend völlig überlastet ist. Um den E-Mail-Kontakt zu den Kunden halten zu können, hat Anbieter Vodafone Scheidweiler vorgeschlagen, einen mobilen Router zu installieren und dafür die Kosten zu übernehmen. Das funktioniert, ist aber langsamer, weil der Router auf das Funk- und nicht das Festnetz zugreift. Scheidweiler ist überzeugt, dass viele der etwa 600 bis 800 Kunden des Unternehmens gar nicht durchkommen und die Aufträge dann an andere Vergeben. „Ich denke, da gibt es bestimmt welche, die denken, uns gibt es nicht mehr“, sagt er. Im Speditionsgeschäft komme es oft darauf an, schnell zu sein, um einen Auftrag zu bekommen. Aber das ist derzeit nicht möglich. Scheidweiler hat das Gefühl, dass dem Problem nicht ausreichend Beachtung geschenkt wird. Jedenfalls habe er am betroffenen Schacht am Wochenende keinen gesehen, der gearbeitet hätte.

Ähnliche Probleme wie Scheidweiler hat auch Bernd Sacher von der Firma Körber & Sacher in Mülhofen, das Kopier- und Druckersysteme betreut. „Wir sind ein Serviceunternehmen und müssen erreichbar sein“, sagt der Inhaber. Zurzeit teilen sich aber neun Mitarbeiter ein Handy. „Wir können nicht richtig arbeiten“, sagt Sacher. Zusammen mit anderen Firmen überlegt man sich, rechtliche Schritte einzuleiten. Das hat auch Scheidweiler vor. Eine Sammelklage hält er für am sinnvollsten.

Die Industrie- und Handelskammer Koblenz (IHK) hat zwar geprüft, ob Schadensersatzforderungen realistisch sind, nachdem sich einige Betriebe bei ihr gemeldet hatten. Justiziar Bertram Weirich, der gleichzeitig stellvertretender Hauptgeschäftsführer ist, sagt aber: „Eine Klage hätte meiner Ansicht nach wenig Aussicht auf Erfolg.“ Denn zum einen handele es sich um einen Elementarschaden, für den keiner etwas könnte. Zum anderen sei es schwierig, der Telekom ein schuldhaftes Verhalten bei der Behebung des Problems nachzuweisen. Dass die Unternehmer verärgert sind, kann er durchaus nachvollziehen. „Wenn man eingeschränkt erreichbar ist, können dadurch möglicherweise Aufträge verloren gehen.“

Neben den Geschäftsleuten sind auch Privatpersonen von der Störung betroffen – unter anderem, weil man die Notrufnummern 110 und 112 nicht wählen kann. Letzteres betrifft ältere Menschen ohne Handy natürlich deutlich mehr als viele jüngere, die ihr Mobiltelefon ständig dabei haben. Auch der Hausnotruf des DRK ist hier und da betroffen. Allerdings ist der zuständigen DRK-Mitarbeiterin Debora Wolf erst ein solcher Fall gemeldet worden. Sollte der Hausnotruf ausfallen, bieten das DRK als Ersatz GSM-Geräte an, die sich über das Mobilfunknetz einwählen, erklärt Debora Wolf.

Ruft man auf einer gestörten Leitung an, ist das, was man zu hören bekommt, übrigens nicht identisch. Zum Teil wird man mit einer Ansage darauf hingewiesen, dass die Leitung besetzt ist, zum Teil hört man ein Besetztzeichen. Letzteres ist etwa bei Architekt Guido Fries aus Vallendar der Fall. Für ein Büro, das ständig in Kontakt mit Bauherren und Handwerkern steht, natürlich nicht optimal. Um Unverständnis vorzubeugen, habe man sich daher vergangene Woche dazu entschieden, alle Kunden über E-Mail darüber zu informieren, dass man zurzeit nicht erreichbar ist. Über Internetzugang verfügt Fries' Büro im Gegensatz zu manchem Nachbarn übrigens.

Die Telekom bedauert die Störung, die in Bendorf und Vallendar entstanden ist, weil Kabelschächte voll Wasser gelaufen sind. Pressesprecher Andreas Fuchs erklärt, dass für Mülhofen die vorsichtige Hoffnung besteht, dass man am Dienstag zu einer Lösung kommt. In Vallendar ist ein Störungsende allerdings noch nicht in Sicht. Immerhin: „Der Fehlerschacht kann durch Pumpen von Wasser freigehalten werden“, so Fuchs. Bezüglich der Länge des Festnetzausfalls sagt er: „Für eine Störung mit so komplexen Ausmaßen ist das noch im Rahmen.“ Volker Schmidt