Änderungswünsche? Fehlanzeige. An dem im Dezember eingebrachten Haushaltsplan der Verbandsgemeinde (VG) Rhein-Mosel für das Jahr 2018 hatten scheinbar weder Bürger noch die im VG-Rat vertretenden Fraktionen etwas auszusetzen. Jedenfalls wurde der Entwurf des Zahlenwerks bei der jüngsten Sitzung des Rates unverändert verabschiedet – einstimmig. Und das, obwohl im Etat mit einem Haushaltsdefizit geplant wird. Trotzdem alles harmonisch in der VG? In ihren Haushaltsreden äußerten die Fraktionssprecher trotz grundsätzlicher Zustimmung hier und da dennoch Kritik.

Finanzielle Situation: Der Einbruch der Gewerbesteuereinnahmen in Spay (die RZ berichtete) macht sich natürlich auch wieder auf VG-Ebene bemerkbar. Durch die Verlagerung von rund 300 Arbeitsplätzen der Schottel-Gruppe nach Dörth ...

Lesezeit für diesen Artikel (818 Wörter): 3 Minuten, 33 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.