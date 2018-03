Der Ton wird rauer: Sind Polizei und Ordnungshüter im Visier aggressiver Bürger?

Dass Polizisten und Einsatzkräfte im Dienst angegriffen und verletzt werden, ist selten. Dennoch gilt auch für unsere Region: Der Ton gegenüber der Staatsmacht wird immer rauer.

Symbolbild. Foto: dpa

Erst am Montagabend wurden zwei Beamte der Polizeiinspektion Koblenz I verletzt, sie erlitten Augenreizungen und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Sie hatten einen Mann verfolgt, der sich in einer Apotheke mit gefälschtem Rezept ein Medikament besorgen wollte und später auf der Balduinbrücke festgenommen wurde. Ein typischer Fall für Koblenz? Glücklicherweise nicht.

Innenministerium nennt Zahlen

Zunehmende Respektlosigkeit gegenüber den Beamten und Bediensteten der Stadt: Das war schon öfter Thema von Bürgerversammlungen im Rathaus, bei der auch der Leiter der Polizeiinspektion I, Manuel Wehrmann, Rede und Antwort stand. Frische Zahlen aus den vergangenen Monaten gibt es allerdings derzeit nur aus der Landesperspektive. Wie das Mainzer Innenministerium auf Anfrage mitteilte, gab es 2017 rund 1600 Fälle von Bedrohung oder Gewalt gegen Polizeibeamte, Feuerwehr oder sonstige Rettungsdienste. „Mehr als 90 Prozent der Fälle richteten sich gegen Polizeibeamte. In mehr als der Hälfte der Fälle handelte es sich um Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte“, teilte Pressesprecher Joachim Winkler mit.

Auch Mitarbeiter der Rettungsdienste waren betroffen, die vorläufige Erhebung nennt rund 100 Fälle. „Neben Widerstand und Bedrohung kam es allerdings auch in mehreren Hundert Fällen zu einfachen Körperverletzungen, teilweise sogar zu schweren Körperverletzungen“, heißt es weiter aus der Landeshauptstadt. Innenminister Roger Lewentz hat ein „entschlossenes Entgegentreten“ angekündigt, schon jetzt seien die Sanktionen bei aggressiven Bürgern verschärft worden. Anders als in vielen europäischen Großstädten ist die Feuerwehr seltener betroffen. Die Übersicht nennt zwölf Fälle. Das deckt sich mit den Beobachtungen der Berufsfeuerwehr Koblenz. Dort spricht man von Einzelfällen, wobei ein Schwerpunkt die Großsiedlung Neuendorf ist. Abgesehen von der Sonderlage Halloween sind es meistens nur kleinere Zwischenfälle. „Überwiegend ist es Imponiergehabe“, so ein betroffener Feuerwehrmann, der erst kürzlich einen Jugendlichen, der mit einem Stock herumgefuchtelt hat, in die Schranken weisen musste. Auf ernstere Zwischenfälle ist man dennoch vorbereitet. Gerade im Falle der Großsiedlung ist der Draht zur Polizei kurz und vor allem schnell.

Beleidigungen und Übergriffe sind keine Neuendorfer Spezialität, sondern betreffen das ganze Stadtgebiet. Dazu kommt, dass die zunehmende Respektlosigkeit offenbar in allen gesellschaftlichen Schichten und Nationalitäten zum Trend geworden. Und das gilt eben nicht nur für Halloween oder wie zuletzt Silvester.

Beleidigungen sind Tagesgeschäft

Traditionell fällt der Polizeibericht für die Silvesternacht länger aus. Auch dieses Mal war es nicht anders. Außergewöhnliches gab es nicht, was Ordnungsamtschef Josef Hehl vor allem auf die sorgfältige Abstimmung mit der Polizei im Vorfeld zurückführt. „Präsenz zeigen, aber nur einschreiten, wenn es nötig ist“, so charakterisiert Josef Hehl die Strategie.

„Beleidigungen gehören heute zum täglichen Geschäft“, berichtet Peter Heil. Der Leiter des Vollzugsdienstes beim Ordnungsamt weist darauf hin, dass nicht nur die direkt Betroffenen, sondern vor allem die Umherstehenden zunehmend aktiv werden. Gepöbelt und geschubst wird schon bei einfachen Jugendschutzkontrollen, wobei die Aggression mit dem Alkoholspiegel steigt. Dabei kann im Rahmen eines sogenannten Adhäsionsverfahrens eine Verurteilung wegen Beleidigung schneller erfolgen als früher. Denn die Gerichte sind befugt, zusammen mit den strafrechtlichen auch die zivilrechtlichen Fragen zu klären. Das beschleunigt das Ganze. Heil weist darauf hin, dass es heute nur noch in schweren Fällen ein besonderes Verfahren gibt.

Schwere Übergriffe sind jedoch selten. Björn Both, Leiter der Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr) und Peter Heil erinnern an einen Fall vor zwei Jahren. Damals ging ein Mitarbeiter zu Boden, seine Brille ging zu Bruch. „Ein unangenehmer Zeitgenosse mit einer Vorgeschichte“, sagen beide. Typisch sind aber eher verbale Auseinandersetzungen, wenn es um das mitunter sehr kreative Falschparken geht. „Der Mensch hat immer weniger Verständnis für die Belange anderer Menschen. Mancher nimmt für sich ein manifestiertes Gewohnheitsrecht in Anspruch“, ärgert sich Björn Both. Das ist vor allem bei Sonderlagen wie zum Beispiel Hochwasser der Fall. Die Bilanz: Autofahrer steuerten trotz der Verbotsschilder trotzdem das Peter-Altmeier-Ufer an und stellten ihre Pkw wie gewohnt ab. Und dann gab es noch diejenigen, die direkt an der Hochwasserschutzwand parken wollten, obwohl dort die Feuerwehr laufend kontrollieren musste.

Von unserem Mitarbeiter Reinhard Kallenbach