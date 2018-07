Schlagabtausch in Vallendar: Das mögliche Baugebiet „Gut Mallendarer Berg – Heidepark“ sorgt nach wie vor für viele Diskussionen. Jetzt hat die CDU – die mit ihrer Mehrheit im Stadtrat dafür gesorgt hat, eine Absichtserklärung zu beschließen, den dafür notwendigen Bebauungsplan neu aufzustellen, um Platz für Neubauten zu schaffen – eine Pressemitteilung mit vier Schwerpunkten veröffentlicht, in der sie über die aktuelle Situation informiert. Als Reaktion darauf hat sich auch die neu gegründete Bürgerinitiative (BI) „Grüne Lungen Vallendar“, die diese und andere Bebauung in Vallendar verhindern will, zu Wort gemeldet.

1 „Die CDU sucht seit einiger Zeit aktiv nach Möglichkeiten, neue Bauplätze für Familien in Vallendar zu schaffen, und unterbreitet dafür verschiedene, konkrete Vorschläge“, teilt der mittlerweile neue ...

Lesezeit für diesen Artikel (569 Wörter): 2 Minuten, 28 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.