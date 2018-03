Alles im Zeitplan: Straßen rund um den Zentralplatz nehmen Gestalt an

Diese Baustelle kostet die Koblenzer und alle, die in die Stadt pendeln, ganz schön Nerven: Seit ein paar Wochen werden die Straßen rund um den Zentralplatz aufgebuddelt und neu gestaltet, die Ecke Görgenstraße/Pfuhlgasse ist deshalb komplett gesperrt. Doch es ist ein Ende in Sicht: Der Zeitplan, nach dem rechtzeitig zu Rhein in Flammen am 11. August und damit zum Ende der Ferien alles fertig sein soll, ist nicht gefährdet.

Mit Beton werden die Busspuren in der Görgenstraße gegossen. Sie sind dann gegenüber einer normalen Asphaltschicht tragfähiger, was bei dem großen Eigengewicht der Busse wichtig ist. Die Baustelle liegt genau im Plan. Foto: Frey-Pressebild

Koblenz – Nicht mehr ganz so viele Zaungäste wie am Anfang hat die Baustelle rund um den Zentralplatz. Dabei lohnt es sich wirklich, ein Auge darauf zu haben: Denn die Clemens- und die Görgenstraße verändern sich nahezu täglich. Der Zeitplan, nach dem vor Rhein in Flammen die Clemensstraße wieder für Busse geöffnet werden soll, ist nicht gefährdet, sagt Projektleiter Andreas Schilling gegenüber unserer Zeitung.

Im Durchschnitt 25 Bauarbeiter sind zurzeit in zwei Schichten am Werk. Vielleicht ist die Tatsache, dass man ständig Bewegung auf der Baustelle sieht, auch der Grund, dass die Belästigung durch Lärm und Dreck von den Anwohnern und Anliegern so geduldig hingenommen wird. "Wir hatten bisher vielleicht eine Handvoll Beschwerden", sagt Schilling. Bei einer Baustelle dieser Größenordnung ein Klacks.

Ein Blick auf die Straßenzüge zeigt: Alles läuft gut. Die Versorgungsleitungen vor dem Schängel-Center liegen in ihrem Sandbett. 18 sind es, mehr oder weniger dick. Das war die größte Herausforderung der vergangenen Wochen, sagt der Projektleiter: die Versorgungsträger alle unter einen Hut zu bekommen. Nächste Woche kann mit dem Gehweg begonnen werden, der darüber verläuft.

Die Busspur in der Clemensstraße ist auf der Seite vor dem Schängel-Center schon gegossen. Eine Asphaltschicht liegt darunter, dann sind die Schalungen gesetzt und darauf der Beton gegossen worden. Damit die Masse nicht reißt, wird die Fläche nach ein paar Stunden in Teilstücke geschnitten. Durch die Fugen hat die Betonfläche den nötigen Spielraum.

Diese Arbeiten sind gestern auch in der Görgenstraße vor C&A begonnen worden. Dort entstehen zwei Spuren für die Busse, eine reine Haltespur und eine Fahrspur. Bei einer Hitze wie gestern muss die Betontemperatur ständig gemessen werden. Denn wenn die Masse zu schnell trocknet, entstehen Risse. Ab einer bestimmten Temperatur im Beton wird deshalb die Oberfläche chemisch behandelt und außerdem gewässert, um sie geschmeidig zu halten.

Mit einem Rüttler wird der Beton verdichtet, mit Walzen glatt gezogen. Damit die Oberfläche aber nicht zu glatt wird, was bei Regen zu Rutschigkeit führen könnte, wird sie mit einem Stahlbesen bearbeitet. "Besenstriche" nennt das der Fachmann.

Andreas Schilling blättert in dem Ablaufplan. Für jede Woche ist in einem Farbdiagramm aufgezeichnet, welche Flächen bearbeitet werden sollen. Ein tagesaktueller Plan hängt an der Wand, auf dem die fünf Mitarbeiter der Stadt (je ein Ingenieur und ein Techniker arbeiten genau wie die Bauarbeiter in Früh- und Spätschicht, Andreas Schilling als Projektleiter ist immer erreichbar) genau ersehen können, was wann ansteht.

Diese Woche war das zum Beispiel die Gas- und Wasserleitung auf der Kreuzung zwischen Sinn Leffers und Commerzbank. Die liegt aber schon – das wurde irgendwann vorgezogen, als es für andere Arbeiten einmal zu stark geregnet hat. Vor dem Schängel-Center fehlen noch Asphaltflächen, die werden gerade gemacht. Und eben die Busspur vor C&A.

Nächste Woche dann können die Pflasterarbeiten auf dem Gehweg vor dem Schängel-Center beginnen, der weiter als früher Richtung Zentralplatz ragt. Bordsteine müssen noch überall gesetzt werden, die Kreuzung Pfuhlgasse/Görgenstraße und der Anschluss über die Gymnasialstraße/Casinostraße hinaus asphaltiert werden. Zu tun gibt es noch einiges, auch wenn die Clemensstraße für die Busse ab dem 10. August wieder geöffnet ist. Zumindest bis der Kulturbau im März 2013 eröffnet wird, ist die Baustelle noch nicht Geschichte.

Von unserer Redakteurin Doris Schneider