Von Engelsflöten bis Klanggewitter

Aus unserem Archiv

Simmern

Vogelgezwitscher, Mückenschwärme, Wind, eine entfernte Eisenbahn, ein Jahrmarkt, oder Verkehrsgeräusche – all das und noch viel mehr entlockte Chris Jarrett der Simmerner Stumm-Orgel. Im Rahmen des Neujahrskonzerts des Fördervereins für die Kirchenmusik an der Stephanskirche gastierte der Komponist und Musiker am Sonntagabend mit „New Journeys“ in der Kreisstadt.