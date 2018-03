Triumph auf großer Bühne: Schnorbach räumt beim Klimaschutz ab

Ein kleiner Hunsrückort trumpft auf großer Bühne auf: Die Gemeinde Schnorbach ist der Gewinner beim Bundeswettbewerb „Klimaaktive Kommune 2017“. In Berlin wurde die Ortsgemeinde um Bürgermeister Bernd Kunz am Montagabend für ihr vorbildhaftes Engagement im Zeichen der Energiewende gewürdigt und räumte bei der Preisverleihung den ersten Platz ab.

Ein Meilenstein in der Geschichte von Schnorbach und gleichzeitig in der Historie der regionalen Energiewende: Bürgermeister Bernd Kunz (Mitte) nimmt gemeinsam mit dem Gemeinderat und Kreisklimaschutzmanager Frank-Michael Uhle in Berlin den bundesweiten Preis entgegen.

Foto: Deutsches Institut für Urbanistik

Das Projekt der Beispiel gebenden Schnorbacher Förderrichtlinie zur Einsparung von Ressourcen wurde damit nicht nur zu einem Pilotmodell, das im Rhein-Hunsrück-Kreis mittlerweile die gesamte Verbandsgemeinde Simmern und zehn weitere Einzelkommunen umsetzen, sondern zum bundesweiten Vorzeigekonzept. „Es ist unheimlich schwer, diesen Wettbewerb zu gewinnen“, sagt Kreisklimaschutzmanager Frank-Michael Uhle, der die große Freude hatte, den Gemeinderat auf seinem Weg hin zum Energie-Pionier zu begleiten und damit letztlich auch zur Preisverleihung nach Berlin. „Für Schnorbach und für die gesamte Arbeit des Projekts ist die Auszeichnung ein riesige Ehre.“ Landrat Marlon Bröhr freut sich ebenso mit der Gemeinde, dass der „Klimaschutz-Oscar“ bei seiner zehnten Auflage nach Schnorbach geht. „Das ,Schnorbacher Modell ist ein maßgeblicher Impuls auf dem Weg zur Erreichung unserer ehrgeizigen Klimaschutzziele“, sagt Bröhr, der herzlich zum Preis gratuliert.

Unter mehr als vier Dutzend Mitbewerbern aus dem Bundesgebiet hat sich das „Schnorbacher Modell“ durchgesetzt. Insbesondere Uhle weiß, wie groß die Konkurrenz in dem Wettbewerb ist, der vom Bundesumweltministerium und dem Deutschen Institut für Urbanistik ausgeschrieben ist. „Die Jury ist top besetzt, unter den Bewerbungen sind erstklassige Projekte vertreten“, sagt Uhle. Der Kreis hatte sich in der Vergangenheit bereits mehrfach beworben, der Siegeszug der kleinen Gemeinde Schnorbach ist damit auch eine Bestätigung der langjährigen regionalen Arbeit. Für Uhle ist es ein Ansporn, mit und in der Region auf dem eingeschlagenen Weg weiterzumachen. Die Zahlen können sich schließlich sehen lassen. Inzwischen gab es allein sieben LED-Tauschtage, zwei stehen aktuell bevor – insgesamt wurden im Kreis bereits 9500 alte Leuchtmittel in 750 Haushalten gegen Strom sparende neue Produkte getauscht.

Schnorbach ging auf Kreisebene mit seiner Förderrichtlinie voran und unterstützte seine Bürger dabei, sogenannte Stromfresser in den Haushalten gegen effiziente Modelle auszutauschen. In 60 Haushalten wurden hier allein 900 Leuchtmittel ersetzt, mittlerweile sind dank der Förderung der Kommune neun Fotovoltaikanlagen auf privaten Dächern installiert, sieben Batteriespeicher sorgen dafür, dass die erzeugte Energie unmittelbar im Haushalt verwendet werden kann. Zudem wurden Dutzende Fenster und Türen getauscht und Dämmungsmaßnahmen gestartet – alles zugunsten einer Reduktion des Stromverbrauchs.

Innerhalb von nur zwei Jahren setzte Schnorbach auf diese Weise Akzente, die für andere zum Ansporn wurden, nachzufolgen. Dass die Gemeinde dank dieses Engagements auch noch in einem bundesweiten Wettbewerb gewonnen hat, krönt das nachhaltige Engagement. „Die Gemeinde hat in vorbildlicher Weise dieses Modell in Verbindung mit dem Kreis-Klimaschutzmanagement, der Verbandsgemeinde Rheinböllen, der Verbraucherzentrale sowie der Energieagentur Rheinland-Pfalz entwickelt“, erklärt Landrat Bröhr.

„Es ist eine tolle Auszeichnung“, sagt Bürgermeister Bernd Kunz, der mit mehreren Kollegen aus dem Gemeinderat stellvertretend für alle Bürger den Preis und den damit verbundenen Scheck über 25.000 Euro aus den Händen der Parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, Rita Schwarzelühr-Sutter, in Empfang nahm. „Man muss auch etwas Glück haben, dass man ausgewählt wird“, sagt Kunz, der sich insbesondere bei Klimaschutzmanager Uhle für die Unterstützung bedankte. „Die Resonanz auf die Auszeichnung ist groß und sehr positiv“, freut sich der Bürgermeister vor allem auch darüber, dass der Preis in Schnorbach für große Freude sorgt. Hier soll das an ein Energiethema gebundene Preisgeld denn auch gut eingesetzt werden. „Es wird direkt gut investiert“, sagt Kunz, der sich mit dem Gemeinderat dafür entschieden hat, das ebenfalls vorbildhafte Beispiel der Gemeinde Horn aufzugreifen.

Das Preisgeld wird in Schnorbach dafür verwendet, wie in Horn über Fotovoltaik eigenen Strom zu erzeugen. Dieser wird in Batterien gespeichert und für eine LED-Straßenbeleuchtung verwendet.

Von unserem Chefreporter Volker Boch