Schnee- und Eisglätte führen zu mehreren Unfällen im Hunsrück

Schnee- und Eisglätte haben am Mittwochvormittag im Rhein-Hunsrück-Kreis streckenweise für ein kleines Verkehrschaos auf den Straßen gesorgt. Im Dienstgebiet der Polizeiinspektionen Simmern und der Wache Hahn kam es aufgrund der Witterung zu 14 Unfällen, bei denen glücklicherweise niemand verletzt wurde. Wie die PI Simmern berichtet, handelte es sich dabei vorwiegend um Auffahrunfälle, oder Autos rutschten in den Graben oder gegen Verkehrsschilder.

Schnee und aus Eis behinderten die Verkehr. Symbolbild: dpa Foto: dpa

Außerdem hatten sich insgesamt fünf Lkw festgefahren und sorgten im morgendlichen Berufsverkehr teils für lange Staus. Auf der Autobahn kam am Vormittag der Verkehr witterungsbedingt in beiden Richtungen zum Erliegen. Phasenweise ging gar nichts mehr. Ein Lastwagen steckte in Höhe der Autobahnauffahrt Rheinböllen fest und der Verkehr staute sich auf der A 61 über mehr als zehn Kilometer bis Pfalzfeld zurück, auf der B 50 kam es auch zu einem rund drei Kilometer langen Stau bis Ellern. Auch auf den Nebenstrecken setzte der Schneefall dem Fernlastverkehr zu: Auf der B 421 zwischen Gemünden und Dickenschied hatte sich laut Polizei ein weiterer Lkw festgefahren. Zwischen Kirchberg und Kappel steckten weitere Lkw im Schnee fest und kamen weder vor noch zurück.

Auch im Zuständigkeitsgebiet der Bopparder Polizeiinspektion ereigneten sich zwischen 7 und 10 Uhr insgesamt sechs Verkehrsunfälle aufgrund von Schnee- und Eisglätte. Zwei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise entstand auch hier nur Sachschaden. Betroffen waren die Höhenlagen des Dienstgebiets.

Ein paar Stunden später waren die Straßen wieder frei: Gegen 10 Uhr hatte sich die Lage auf den Strecken im Kreisgebiet wieder merklich entspannt.

Abgesehen von den Behinderungen durch Schneefall hatte es die Autobahnpolizei Emmelshausen es an diesem winterlichen Tag in Fahrtrichtung Süden aber noch mit mehreren Unfällen zu tun, die jedoch allesamt glimpflich verliefen. Am Vormittag hatte ein Brummifahrer zwischen Rheinböllen und Stromberg einen Pkw-Fahrer in arge Bedrängnis gebracht, als er mit dem Lkw von der linken auf die mittlere Spur wechselte, dabei den Pkw touchierte und vor sich herschob. Lkw und Pkw blieben nach dem Crash manövrierfähig.

Gegen 13.30 Uhr kam es kurz vor der Abfahrt Laudert in südliche Richtung zu einem weiteren Unfall, an dem ein Lkw beteiligt war. Der Laster kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei wurde ein Pkw zwischen dem Lkw und der Leitplanke eingeklemmt. Die linke Fahrspur war mehrere Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde über die rechte Spur und den Standstreifen am Unfallort vorbeigeleitet. Laut Autobahnpolizei kam es infolge dieses Unfalls aber zu keinem größeren Stau. bed/ww