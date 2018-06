Denise Hunf hegte schon lange den Traum, irgendwann und irgendwo in einem geräumigen Bauernhaus am Rande eines kleinen Dorfes mit ihren Hunden und Pferden zu leben und für den Lebensunterhalt von Mensch und Tier dort vielleicht eine eigene Tierarztpraxis zu betreiben. In Dommershausen ist sie dabei, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Am Rand der Gemeinde hat sie ihr Traumhaus gefunden. Die Tierarztpraxis ist bereits in der umgebauten Scheune eingerichtet. Zurzeit wird das ehemalige Bauernhaus noch zum Wohnen saniert.

Das für bescheidene Hunsrücker Verhältnisse ungewöhnlich lang gestreckte, das Dorfbild prägende Gebäude aus dunkelrotem Backstein stach schon immer dem aufmerksamen Passanten, der von Dorweiler nach Dommershausen fuhr, ins Auge. Eine ...

Lesezeit für diesen Artikel (427 Wörter): 1 Minute, 51 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.