Meteorologen warnen vor schweren Sturmböen in der Region: Schnee und Frost möglich [Update]

Eine stürmische und ungemütliche Woche steht bevor. Vor allem am Donnerstag kann es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes bei uns zu schweren Sturmböen kommen.

Schlechtes Wetter gibt es nicht? Von wegen! Foto: dpa

In den Hochlagen von Hunsrück, Eifel und Sauerland werden sogar orkanartige Böen der Windstärke 11 erwartet, warnte ein Meteorologe des DWD am Montag in Offenbach.

Erste Boten des Sturms sind bereits am Dienstag zu spüren. Dazu gibt es Regen- und Graupelschauer. Im Bergland bildet sich eine geschlossene Schneedecke. Am Mittwoch wechseln sich kurze sonnige Abschnitte mit Schnee- und Graupelschauern ab. Entlang des Rheins fällt Schneeregen. Ab Donnerstag steigen die Temperaturen wieder.

Bereits zum Start in die Woche kann es gebietsweise in Rheinland-Pfalz weiß werden. Im Bergland seien am Montag zwei bis fünf Zentimeter Neuschnee denkbar. In den kommenden Tagen könnte es auch in tieferen Lagen schneien, Frost und Glatteis sind möglich.

[Update, Di 14 Uhr] Für die nächsten 24 Stunden stellt der DWD fest, dass auf der Rückseite eines Tiefausläufers mit einer kräftigen Strömung Meeresluft polaren Ursprungs ins Saarland und nach Rheinland-Pfalz einfließt.

In Lagen oberhalb von etwa 400 bis 600 m können in Hunsrück und Westerwald im Tagesverlauf 2 bis 5 cm Neuschnee zusammenkommen. In der Nacht zu Mittwoch sinkt die Schneefallgrenze nochmals etwas ab auf etwa 300 bis 500 m. Dabei sind aber nur geringe Neuschneemengen von bis zu maximal 5 cm zu erwarten.

Oberhalb von 600 m besteht im Hunsrück bei Windgeschwindigkeiten über 60 km/h die Gefahr von Schneeverwehungen.