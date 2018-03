Fall Abuev: Kirche gewährt Familie Asyl – Falscher Rat von Kreisverwaltung?

Im Streit um das Aufenthaltsrecht der in Simmern lebenden Familie Abuev spitzt sich die seit Tagen angespannte Lage weiter zu. Seit Wochenbeginn befindet sich der aus Tschetschenien stammende Vater Ruslan Abuev mit seinen vier 12, 13, 15 und 18 Jahre alten Kindern im Kirchenasyl, das die evangelische Kirchengemeinde Simmern gewährt. Zuvor hatte die Ausländerbehörde der Kreisverwaltung den Antrag der Familie auf die Gewährung eines Aufenthaltsrechts abgelehnt und die Abuevs zur freiwilligen Ausreise aufgerufen. Damit droht die Zwangsabschiebung.

Mehr als 1000 Personen haben eine Unterschriftenaktion des VfR Simmern unterzeichnet, dass Islam Abuev mit seinen drei Schwestern und Vater Ruslan in Deutschland bleiben sollen. Aus Furcht vor drohender Abschiebung gewährt die evangelische Kirchengemeinde Simmern der Familie Asyl.

Foto: Werner Dupuis

Der Fall Abuev ist kompliziert. Dahinter steht der Versuch einer 2010 aus Tschetschenien geflohenen Familie, die seit 2013 im Rhein-Hunsrück-Kreis lebt, ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht zu erlangen. Mehr als vier Jahre, nachdem Ruslan Abuev mit seinen Kindern in Deutschland angekommen ist, wurde im Sommer vergangenen Jahres endgültig ein Asylantrag der Familie abgelehnt.

Laut Stefan van Borstel, Sprecher des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, lag die „Schutzquote für Tschetschenen“, also die Quote positiver Bescheide eines Asylantrags, im Jahr 2017 bei 7,6 Prozent. Die Abuevs gehören damit zu den übrigen 92,4 Prozent aus Tschetschenien stammender Bürger, deren Asylgesuch abgelehnt wurde.

Integration gilt als vorbildlich

Aus Sicht des VfR Simmern, der sich seit fast drei Jahren vorwiegend um den 15-jährigen Sohn Islam Abuev kümmert und den talentierten Fußballer als Paradebeispiel für Integration beschreibt, steht der Familie aufgrund ihrer langen Lebenszeit in Deutschland das Recht zu, im Land zu bleiben. Dem Verein liegen für alle Kinder auch positive Entwicklungsprognosen der Schulen vor. Seit gut zwei Wochen setzt sich der VfR deshalb auch öffentlich für die Familie ein (wir berichteten).

Der Verein entschloss sich zu einem öffentlichen Signal, nachdem sich abgezeichnet hatte, dass die Kreisverwaltung in der Kontroverse um das Aufenthaltsrecht der Familie zwar von ihrem Ermessensspielraum Gebrauch machen, diesen aber nicht im Sinne der Antragsteller auslegen würde. Vereinsvorsitzender Wolfgang Schamma hat mittlerweile drei Schreiben an Landrat Marlon Bröhr geschickt, um auf die Situation der Betroffenen, die Position des Vereins und auch auf Widersprüche im Verfahren hinzuweisen. Am Sonntag hat der Verein sein vorerst letztes Schreiben an den Landrat gerichtet. „Wir appellieren letztmalig an Sie, die Rechtslage im Sinne der Familie auszulegen und so die erfolgreichen Integrationsbemühungen seit der Einreise im Frühjahr 2013 zu würdigen“, schreibt Schamma im Namen des Vorstands an den Landrat. Mehrfach hatte der VfR zuvor darauf hingewiesen, dass die Familie gut integriert ist.

Beriet Verwaltung Familie falsch? Simmern. Im Fall Abuev steht ein zentraler Vorwurf im Raum. Der VfR Simmern hat in einem Schreiben an Landrat Marlon Bröhr geschildert, dass die Ausländerbehörde der Verwaltung die Familie dahin gehend beraten hat, dass diese sich vordringlich um Pässe für die 12 und 13 Jahre alten Töchter kümmern solle. Trifft dies zu, könnte sie falsch beraten haben. Probleme mit den PässenIm Schreiben des VfR an Bröhr heißt es: „Nachdem sich nach verschiedenen Terminen beim russischen Konsulat in Bonn abzeichnete, dass es Probleme mit dem Beantragen der Pässe für die Familie geben wird, teilte die Ausländerbehörde auf erneute konkrete Nachfrage mit, dass die Pässe der jüngeren Schwestern mit Priorität beschafft werden sollten. Die Familie hat daraufhin alle Anstrengungen darauf konzentriert, Pässe für die Schwestern zu erhalten.“ Laut dem Schreiben gab es womöglich später allerdings einen Sinneswandel der Verwaltung: „In einem erneuten Beratungsgespräch am 23. Januar 2018 erklärt ihre Verwaltung der Familie nun völlig überraschend und ohne Vorankündigung, entgegen der ursprünglichen Informationen, dass lediglich der 15-jährige Sohn der Familie den Regelungen des § 25a des Aufenthaltsgesetzes unterliegen würde, da die Vorschrift ein Mindestalter von 14 Jahren voraussetze.“Welche Dokumente haben Vorrang? Die formale Voraussetzung nach dem Aufenthaltsgesetz bestätigt der für die Familie aktive Anwalt Alexander Dauch. „Eine Behörde weiß um diesen Grundsatz des Gesetzes“, sagt er mit Blick auf das vorausgesetzte „Mindestalter“ von 14 Jahren, „die Empfehlung, Pässe für die beiden jüngsten Töchter zu besorgen, wäre schlichtweg falsch.“ In diesem Fall könnte demnach eine „mindestens unbewusste fehlerhafte Beratung“ vorliegen, demnach also ein formaler Fehler. vb

Aus Sicht des Vereins erfüllen die Abuevs jene Voraussetzungen des einschlägigen Paragrafen 25a im Aufenthaltsrecht, der es der Behörde im Rahmen ihres Ermessens ermöglicht, eine Passpflicht zu ersetzen und damit der Familie den Aufenthalt zu gewähren. Inzwischen liegt zwar ein Pass für den Familienvater vor, und zwei weitere für die beiden jüngsten, 12 und 13 Jahre alten Töchter, sollen bis Ende dieser Woche folgen. Doch laut Gesetz müssen Pässe von Kindern vorliegen, die mindestens 14 Jahre alt sind, um dadurch ein Aufenthaltsrecht für die Familie zu begründen.

Wie geschildert wird, bemühen sich die Antragsteller seit Monaten intensiv darum, diese Pässe zu erhalten, was sich allerdings aus Sicht des Vereins wesentlich schwieriger darstellt, als es die Kreisverwaltung beschreibt. Zuletzt hatte unter anderem Landrat Bröhr gegenüber unserer Zeitung auf die positiven Erfahrungen hingewiesen, die seine Behörde mit dem russischen Konsulat gemacht habe. Der die Familie betreuende Verein beschreibt das genaue Gegenteil. Diese Aussage wird von Flüchtlingshelfern gestützt.



„Restriktive Auslegung“ des GesetzesFür den VfR sind die zum Ende der Woche voraussichtlich vorliegenden drei Pässe der „ausreichende Beleg dafür, dass die Familie der Passpflicht im Rahmen ihrer Möglichkeiten als Angehörige der tschetschenischen Volksgruppe gegenüber russischen Behörden nachgekommen ist“. Dies ist, wie auch der inzwischen eingeschaltete Anwalt der Familie, Alexander Dauch aus Grünstadt, bekräftigt, ein wesentliches Indiz für das vom Gesetzgeber verlangte Bemühen um Pässe. Vor dem Hintergrund des Paragrafen 25a sieht Dauch für die Verwaltung „sehr wohl die Möglichkeit, im Rahmen des Ermessens die Passpflicht nach 25a des Aufenthaltsrechtes zu ersetzen“. „Die Behörde hat hier einen Spielraum“, sagt Dauch. „Es entsteht massiv der Eindruck, dass die Behörde ihren Spielraum nicht zugunsten der Antragsteller auslegen möchte.“

Der VfR spricht in seinem aktuellen Schreiben von einer „restriktiven Auslegung des Aufenthaltsgesetzes“, die aus Sicht des Vereins und auch aus der fachlichen Perspektive des Anwalts nicht nachvollziehbar ist. In einem früheren Schreiben hatte der Verein zudem auf Ungereimtheiten im laufenden Verfahren hingewiesen (siehe nebenstehender Artikel). Vor dem Hintergrund der Frage, ob der Ermessensspielraum möglicherweise bewusst nicht zu Gunsten der betroffenen Familie ausgeübt wurde, prüft der beauftragte Anwalt derzeit Rechtsmittel. Für den Verein steht über dieser juristischen Kontroverse vor allem die ungewisse Zukunft der Familie. Denn es droht die Abschiebung.

Ende vergangener Woche hat die Ausländerbehörde zunächst den ablehnenden Bescheid zum Antrag auf Aufenthaltsgewährung zugestellt und der Familie anschließend die freiwillige Ausreise nahegelegt. Für den Verein und auch für die Vertreter der Kirchen ist offen, was dieses Vorgehen bedeutet. Dahinter könnte die kurzfristige Umsetzung einer Zwangsabschiebung stehen, die binnen Stunden erfolgen könnte – bevor die rechtlichen Fragen abschließend geklärt sind.

Um die Familie vor einer schnellen Zwangsabschiebung zu schützen, hat sich die evangelische Kirchengemeinde Simmern dazu entschlossen, der Familie Kirchenasyl zu gewähren. Seit Wochenbeginn leben die Abuevs in einem von der Kirchengemeinde zur Verfügung gestellten Schutzraum. Durch die Gewährung von Kirchenasyl kann Zeit gewonnen werden, um bestehende Lösungswege nochmals zwischen Kirche und Verwaltung zu erörtern.

Von unserem Chefreporter Volker Boch