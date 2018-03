Es hätte schlimmer kommen können: Experten schließen Extremfluten nicht aus

Wie es scheint, haben die meisten Anwohner an Rhein und Mosel beim aktuellen Hochwasser noch mal Glück gehabt. Wie die Hochwassernotgemeinschaft Rhein, deren Vorsitzender der Andernacher Oberbürgermeister Achim Hütten ist, in einer Pressemitteilung erklärte, handelte es sich zwar um das höchste Hochwasser seit sieben Jahren, es lag aber am Mittelrhein dennoch nur knapp über einem zweijährlichen Ereignis.

Weite Teile der B 9 in St. Goar standen unter Wasser. Während die Häuser in der Heerstraße dank Quickdamm trocken blieben, werden die Häuser an der B 9 regelmäßig in Mitleidenschaft gezogen.

Foto: Suzanne Breitbach

Der Verkehr war zum Teil stark eingeschränkt, Campingplätze mussten geräumt werden, aber nur wenige Keller liefen voll. Hochwasserschutzanlagen wie die Schutzwand entlang der Andernacher Konrad-Adenauer-Allee, der Deich in Neuwied oder auch der Quickdamm in St. Goar haben sich bewährt. Dennoch sollte das derzeitige Hochwasser laut Hochwassernotgemeinschaft als Warnung gesehen werden. Auch am Rhein ist nach Expertenmeinung ein Extremhochwasser möglich.

So bereitet man sich in den Städten und Gemeinden darauf vor, Vorkehrungen für eine Hochwasserkatastrophe zu treffen, wie sie statistisch gesehen nur alle 200 Jahre eintritt, und entwickelt Schutzkonzepte. Andernach hat bereits ein Ingenieurbüro mit der entsprechenden Planung beauftragt, teilt Hütten auf Anfrage unserer Zeitung mit. Im Frühjahr sollen auch die betroffenen Bürger informiert und beteiligt werden.

Großes Aufräumen am Mittelrhein 1 von 11 Während die B 9 im Zentrum von St. Goar wieder gereinigt und für den Verkehr freigegeben ist, liegen nasse Sandsäcke an einer Hauswand. Noch immer läuft die Pumpe im Keller, um das verbliebene Wasser über die Kanalisation abzutransportieren. Foto: Suzanne Breitbach 2 von 11 Zentrale Sammelstelle für die Sitzbänke vom Oberweseler Rheinufer war am Bahnübergang am Oelsberg. Sie werden in den nächsten Tagen an ihre Standorte zurückkehren. Foto: Suzanne Breitbach 3 von 11 Die B 9 ist zwischen Bahnübergang am Ochsenturm bis zum südlichen Stadtausgang am Bahnhof noch nicht wieder freigegeben für den Durchgangsverkehr. Mit voller Kraft arbeiten Landesbetrieb Mobilität und die Stadt Oberwesel an der Reinigung von Gehwegen und Fahrbahn. Foto: Suzanne Breitbach 4 von 11 Hochleistungsbürsten sind nach dem Hochwasser gefragt. Der Landesbetrieb Mobilität, die Bauhöfe und die Feuerwehr unterstützen die Reinigung, um die gesperrten Straßen schnell wieder für den Verkehr zu öffnen. Foto: Suzanne Breitbach 5 von 11 Vater Rhein zieht sich Stück für Stück in sein Bett zurück. Solange der Schlamm noch nass ist, beginnt der Bauhof mit der Säuberung. Foto: Suzanne Breitbach 6 von 11 Bürsten sind in St. Goar am Großparkplatz am Stadthafen gefragt. Im Hintergrund der Zaun des Bolzplatzes, in dem sich der Unrat verfangen hat. Foto: Suzanne Breitbach 7 von 11 Ein Meter hoch stand das Hochwasser im Keller von Winzer Peter Schneider in St. Goar. Dem letzten Rest vor der Garage hilft er mit dem Besen nach. Foto: Suzanne Breitbach 8 von 11 Während der Bauhof Meter für Meter reinigt, schauen die wartenden Touristen aus Fernost den Aufräumarbeiten zu. Sie warten auf die erste Schifffahrt nach dem Hochwasserereignis. Foto: Suzanne Breitbach 9 von 11 Etliche Kilometer lang ist die Bopparder Rheinpromenade. Zwischen Burg und Musikpavillon ist der Einsatz des Radladers gefragt. Hier wird besonders viel Sand angeschwemmt. Foto: Suzanne Breitbach 10 von 11 Seit Mittwochmorgen ist der Mittelrhein für die Schifffahrt wieder freigegeben. Schlick, Sand, Unrat und Treibholz geht es durch die fleißigen Trupps der Bauhöfe an den Kragen. Foto: Suzanne Breitbach » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Fest steht laut Pressemitteilung der Notgemeinschaft, dass im Hochwasserschutz, insbesondere dank der länderübergreifenden Zusammenarbeit entlang des Rheins, schon sehr viel erreicht wurde. Durch die Umsetzung des Aktionsplans „Hochwasser“ der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR) und der Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie sind schon deutliche Verbesserungen zu erkennen.

Sowohl in der Hochwasserrückhaltung als auch der begleitenden Maßnahmen zur Verbesserung der Hochwasservorhersage. Trotzdem besteht aus Sicht der Hochwassernotgemeinschaft, die ihren Sitz in Mainz hat, die dringende Notwendigkeit, den Hochwasserschutz und insbesondere die öffentliche und private Hochwasservorsorge am Rhein, aber auch in den Einzugsgebieten auszuweiten. „Wer gut vorgesorgt hat, muss weniger bangen, wenn ein Hochwasser oder kurzfristig ein Starkregenereignis droht“, heißt es in der Mitteilung. Der technische Hochwasserschutz hat Grenzen.

Das müsse allen Beteiligten bewusst sein. Gerade Starkregen wird in den kommenden Jahren immer öfter zum Problem werden, weiß Hütten: „Im Zuge des Klimawandels steigt das Hochwasserrisiko“, erklärt der Vorsitzende der Hochwasserschutzgemeinschaft und stützt sich dabei auf eine aktuelle Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung.

Hochwasser am Mittelrhein I 1 von 11 Am Samstagnachmittag wurde der Quickdamm vorbereitet. Er soll die Innenstadt von St. Goar vor den Fluten des Rheins schützen. Mit Rheinwasser wurde der mobile Damm gefüllt. Foto: Szuanne Breitbach 2 von 11 Vor der braunen Flut schützt sich das Hotel Bellevue an der Bopparder Rheinfront. Der Haupteingang ist hermetisch abgeriegelt, das Hotel über den Hintereingang in der Eltzerhofstraße erreichbar. Foto: Suzanne Breitbach 3 von 11 Wo sonst Autos in der Bopparder Rheinallee geparkt werden, herrscht seit Samstagmorgen gähnende Leere. Noch nicht einmal Schwäne oder Enten haben sich in die Seenlandschaft zwischen den Bäumen verirrt. Foto: Suzanne Breitbach 4 von 11 Es hat nicht lange gedauert, bis das Campingplatzgebäude im Bopparder Hamm von den Fluten heimgesucht worden ist. Foto: Suzanne Breitbach 5 von 11 Am stärksten trifft das Hochwasser wahrscheinlich wieder die Innenstadt von St. Goar. Die Geschäfte wurden seit Freitag geräumt und das Inventar hochgestellt. Stahlplatten und eine Abdichtung mit Silikon oder Bauschaum soll die Geschäftsräume vor den Fluten schützen. Foto: Suzanne Breitbach 6 von 11 Die Loreley-Fähre St. Goar- St. Goarshausen hat die Parkposition bei Hochwasser erreicht. Es wird nicht mehr lange dauern, bis der Parkplatz vom Wasser komplett eingenommen worden ist. Nach den Kollegen in Boppard ist die St. Goarer Fähre die zweite Fähre, die wegen Hochwasser ihren Dienst vorübergehend einstellen musste. Die Fähren am Mittelrhein haben sich zu einem Verbund zusammen geschlossen. Unter www.faehrbund.de ist zu erfahren, welche Fähre noch planmäßig fährt. Foto: Suzanne Breitbach 7 von 11 Die Wasserspiele auf der Bundesstraße 9 bei Oberwesel haben am Samstagmorgen begonnen. Und der Hochwassertourismus beginnt allmählich. Die Fußgängerbrücke Höhe Bahnhof Oberwesel ist prädestiniert für gute Ausblicke. Foto: Suzanne Breitbach 8 von 11 Die Bahnunterführungen für Autos und Fußgänger sind fest in Hochwasserhand. Foto: Suzanne Breitbach 9 von 11 Der Rad- und Spazierweg parallel zur Bundesstraße 9 im Stadtzentrum von Oberwesel ist seit Samstagvormittag überflutet. Die Bundesstraße 9 ist am Samstagnachmittag voll gesperrt worden. Die Umleitung ist ausgeschildert. Und in St. Goar wird die Steganlage zur Personenfähre „Felix“ nach St. Goarshausen in den nächsten Stunden für eine weitere Einschränkung der linksrheinischen Bundesstraße führen. Foto: Suzanne Breitbach 10 von 11 Seit Freitag machen die Bauhöfe am Mittelrhein kräftig Überstunden. Steganlagen müssen aufgebaut werden, die Blumenbeete mit den Zwiebeln der Frühlingsblüher werden zum Schutz vor den Fluten mit Tannenreisig und Stahlmatten abgedeckt, Mülltonnen demontiert und Sitzbänke entfernt. Foto: Suzanne Breitbach » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Um die Schadensfolgen, zum Beispiel hinter Hochwasserschutzanlagen, zu minimieren, sind weitere Anstrengungen notwendig. Die Ausweitung der Hochwasservorsorge auf alle Bereiche ist eine der Zielvorgaben der EU-Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie. Alle Beteiligten, Verantwortlichen und Bürger sind darin gefordert, die Hochwasservorsorge voranzubringen. Im Falle eines Falles ist die Anzahl der Betroffenen schließlich hoch, gibt Hütten zu Bedenken: „Bei einem 200-jährlichen Hochwasser vertreten wir als Notgemeinschaft 1,2 Millionen Menschen entlang des Rheins.“

In Rheinland-Pfalz wurden in den vergangenen Jahren Hochwasserpartnerschaften an fast allen größeren Flüssen und Flussabschnitten gebildet, in denen Maßnahmen des Hochwassermanagements festgelegt und umgesetzt werden. In „Örtlichen Hochwasserschutzkonzepten“ werden mit Verwaltungen und Bürgern Hochwasserschutzlösungen für einzelne Ortschaften erarbeitet.

Neben der öffentlichen Hand sind auch die Betroffenen aufgefordert, im eigenen Interesse Hochwasservorsorge zu betreiben, um Schäden möglichst gering zu halten. Da Starkregen und Hochwasser infolge des Klimawandels eine Dauergefahr darstellen, die schnell die Existenz bedrohen kann, lohnt sich laut Hochwassernotgemeinschaft auf jeden Fall eine Elementarschadenversicherung. mko