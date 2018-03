Es darf gebaut werden: Mainz gibt Fördergeld für Schulen

Insgesamt 788.500 Euro aus dem Schulbauprogramm hat das Bildungsministerium jetzt für Schulen im Rhein-Hunsrück-Kreis bewilligt.

90.000 Euro beträgt der Landeszuschuss, den das Bildungsministerium für den Umbau und die Sanierung der Sporthalle der Soonwaldschule Gemünden jetzt bewilligt hat. Foto: Thomas Torkler

Allein 285.000 Euro entfallen davon auf die Verbandsgemeinde Kirchberg, freut sich die Landtagsabgeordnete Bettina Brück (SPD). Durch die Förderung der Schulen leiste das Land einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Schullandschaft.

Im Einzelnen gehen die Gelder an die Realschule in Boppard, die 103.500 Euro für den Umbau des Schulgebäudes erhält. 80.000 Euro gehen an die Grundschule Emmelshausen, ebenfalls für den Umbau. Die Grundschule Gemünden bekommt 90.000 Euro Zuschuss für die Erweiterung und den Umbau der Sporthalle. Die Waldorfschule Kastellaun erhält 80.000 Euro für den Umbau der Schule. In Kirchberg bekam die Grundschule ebenfalls 80.000 Euro für die Erweiterung des Schulgebäudes bewilligt. Für die dortige Realschule plus und Kooperativen Gesamtschule fließen aus Mainz 115.000 Euro für den Umbau.

In Simmern erhielt die Kurt-Schöllhammer-Grundschule für ihre Erweiterung eine Landesförderung in Höhe von 80.000 Euro. Gleich zweimal 80.000 Euro Zuschussgeld fließt an die Berufsbildende Schule der Kreisstadt, jeweils für Umbaumaßnahmen, sowie weitere 80.000 Euro an die Hunsrückschule für Brandschutz und Sportanlage. tor