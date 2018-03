Das neue Jahr zum zehnten Mal mit Musik begrüßt

Die Verbandsgemeinde Kirchberg hatte in die Sohrener Bürgerhalle zum zehnten Neujahrskonzert eingeladen. Von Beginn an ist diese Veranstaltung, deren Austragungsort alljährlich wechselt, ein Garant für voll besetzte Hallen.

So konnte der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchberg, Harald Rosenbaum, auch in diesem Jahr wieder vielen Menschen ein herzliches Willkommen zurufen und allen ein gesundes, glückliches, zufriedenes und erfolgreiches Jahr 2018 wünschen. Mit Stolz stellte er fest, dass man in all den Jahren gemeinsam wunderschöne Konzerte erlebt und dabei die Leistungsfähigkeit der Musikvereine und Chöre schätzen gelernt habe.

Besondere Willkommensgrüße richtete er an die politischen Repräsentanten, den Staatssekretär und Bundestagsabgeordneten Peter Bleser sowie die Mitglieder des Landtages Rheinland-Pfalz, Bettina Brück und Alexander Licht. Herzliche Grüße gingen auch an die Soonwaldfee Sandra aus Büchenbeuren.

An den am Samstag verstorbenen Beigeordneten der Verbandsgemeinde, Werner Elsen, wurde mit einer Schweigeminute gedacht. Stellvertretend für alle Ortsbürgermeisterkollegen richtete Rosenbaum im Anschluss daran Grüße an den Hausherrn, Sohrens Ortsbürgermeister Markus Bongard, an alle Ratsmitglieder, die Vertreter der Schulen und Kindergärten, der Kirchen und Glaubensgemeinschaften, an die Vertreter von Handel, Handwerk, Gewerbe, der Hochschule der Polizei, der Banken und an die Vizepräsidentin der Industrie und Handelskammer Hildegard Kaefer, an die Beigeordnete der Verbandsgemeinde Simmern, Gerlinde Sagel, sowie an den Vorsitzenden des Kreismusikverbandes, Rainer Bersch.

In seiner Ansprache warb Rosenbaum für die Wertschätzung der Natur und aller Menschen und sagte: „Das, was die Gesellschaft und unser Staat jeden Tag aufs Neue geben, gilt es zu bewahren und zu schützen. Es lohnt sich, für unsere freiheitliche Demokratie und für soziale Errungenschaften einzustehen und sie jeden Tag aufs Neue zu verteidigen.“

Rosenbaum brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass das Konversionsprojekt Flughafen Hahn nach der Privatisierung wieder richtig zum Laufen gebracht wird und damit der Region in den nächsten Jahren wirtschaftliche Stabilität bringt. Man habe keinen Grund, Pessimismus zu üben, sondern bleibe optimistisch.

Er berichtete, dass trotz hoher Investitionen in den vergangenen zehn Jahren der Schuldenstand in der Verbandsgemeinde mit 20 Euro pro Einwohner extrem niedrig sei, was finanzielle Freiräume sowie Handlungsspielräume gewährleiste und Nachhaltigkeit für folgende Generationen schaffe.

Zu guter Letzt dankte der Bürgermeister seinem Mitarbeiter Hans-Werner Johann, der stets mit ruhiger Hand die Konzerte organisiert habe, für die hervorragende Arbeit. Danach sprach nur noch die Musik.

Das abwechslungsreiche Konzertprogramm, durch das Armin Kaefer in diesem Jahr erstmals gemeinsam mit Tina Heck führte, wurde vom Gospelchor Sohren-Büchenbeuren unter der Leitung von Karl Hallstein, vom Musikverein Hirschfeld-Wahlenau in Zusammenarbeit mit dem Jugendorchester Hochscheid/Hirschfeld-Wahlenau (Dirigent: Erhard Wolf) und dem Musikverein Sohren unter der Leitung von Franz-Josef Hilger, gestaltet. Es hatte wunderbare Musik zu bieten. Mit Liedern wie „Walk in the Kingdom“, „Go Down, Moses“ und „Halleluja“ begann das Neujahrskonzert schwungvoll mit den engagierten Sängern des Gospelchores, bevor der Musikverein Hirschfeld-Wahlenau gemeinsam mit dem Jugendorchester alle Register seines Könnens zog. „Fascinating drums“, „Highlights from Frozen“, „Hindenburg“ und die „Schlittenfahrt in den Alpen“ begeisterten das Publikum.

Nach der Pause wurde es emotional. Der Sohrener Musikverein verabschiedete sich von seinem langjährigen Dirigenten, Franz-Josef Hilger, der aus Krankheitsgründen die Leitung seines Orchesters abgeben muss. Noch einmal durfte er die Leidenschaft für das Orchester und beim Stück „Tanz der Vampire“ auch für den Gesang ausleben.

Die Musiker bedankten sich bei ihrem „kölsche Jung“, der den Verein dahin gebracht habe, wo man nun stehe. Unter Hilgers Stabführung erklangen „Fanfare for the Commom Man“, „Mancini Magic“, „The Gladiators“ und „Beyond the sea (La Mer)“. Beim Udo Jürgens Medley, das man ihm zum Geschenk machte und bei dem Stück „Tanz der Vampire“, in dem Franz-Josef Hilger gemeinsam mit Tina Heck den Gesangspart übernahm, folgten die Musiker der Stabführung von Dankwart Westermayer.

Für das gesamte Konzert gab es viel Lob und immer wieder Applaus vom Publikum. Rosenbaum dankte allen Mitwirkenden und den Helfern, die dazu beigetragen hatten, dass die Musik den würdigen Rahmen für das zehnte Neujahrskonzert geschaffen hatte. Mit der Polka „Böhmischer Traum“ verabschiedeten sich die Musiker beider Musikvereine gemeinsam von ihrem begeisterten Publikum.

Der gesamte Erlös des Benefizkonzertes in Höhe von 2440 Euro geht in diesem Jahr an „Crossport to Heaven“, die Jugendkirche auf dem Flughafen Hahn.

Von unserer Mitarbeiterin Gisela Wagner