Badische Kellerey Kastellaun sucht neuen Pächter

Selbst die Stammgäste waren überrascht, als sie Mitte Januar an ihrem Lieblingslokal, der Badischen Kellerey in Kastellaun vor verschlossenen Türen standen.

Intensiv ist Birgit Schmitz auf der Suche nach einem Pächter für die Badische Kellerrey. Der Immobilienbesitzerin aus Leidenschaft gehört auch unter anderem auch die Waisenschreiberei (rechts ), der Biergarten und die Kulturscheune (links). Auf jeden Fall soll das Ensemble zusammen bleiben. Foto: Werner Dupuis

Ohne Vorankündigung, Quasi über Nacht hatten die Pächter des Gasthauses und Hotels die Pforten geschlossen. Die Immobilienbesitzerin, Birgit Schmitz aus Krefeld ist jetzt fieberhaft auf der Suche nach Gastronomen, die so schnell wie möglich den Betrieb weiterführen können.

Seit vielen Jahren gehört das Traditionsgasthaus zu den Stützpfeilern gut bürgerlicher Gastlichkeit in der Burgstadt und wird geschätzt, gleichermaßen von Einheimischen wie von Touristen. Anfang Januar musste das Betreiberehepaar, das die Geschäfte seit gut vier Jahren führte, die Insolvenz anmelden.

Zur Badischen Kellerey, die ihren Namen von einem Amtshaus aus ehemaliger badischer Verwaltungszeit ableitet, gehört nicht nur das Hotel mit 14 Gästezimmern und zwei Appartments, sondern auch ein Gästehaus, die als Gesellschaftshaus geführte Waisenschreiberei, ein idyllischer Biergarten und die Kulturscheune. Neben vielen Familienfesten finden hier auch öffentliche Empfänge und Kulturveranstaltungen statt. Auch der Verein „Kunst und Kultur in Stadt und Verbandsgemeinde Kastellaun KuKuK“ nutzte die Kulturscheune regelmäßig für seine Events.

Direkt nachdem sie von dem plötzlichen Ausstieg ihrer Pächter aus dem Traditionsgasthaus erfuhr, begann Birgit Schmitz mit der Suche nach geeigneten Nachfolgern. Dank ihrer guten Kontakte ist sie überzeugt, dass sie relativ schnell fündig wird und ab dem Frühjahr wieder Gäste in der Badischen Kellerey einkehren und dort auch logieren können.

Die halb in Krefeld und halb in Kastellaun lebende Juristin mit dem Spezialgebiet Immobilien und Mediation beschreibt sich als „Hausbesitzerin aus Leidenschaft“. Zufällig verschlug es sie in den Hunsrück. Sie war so angetan von der Landschaft und der Freundlichkeit der Leute, dass sie sich mit ihrem Mann eine kleine Ferienwohnung in Kastellaun mietete. Dank des Kontakts mit dem verstorbenen Bürgermeister Fritz Frey, fanden sie ein heruntergekommenes, uraltes, auf der Stadtmauer stehenden Fachwerkhaus, das sie liebevoll renovierten und zu ihrem Domizil erkoren.

Als die Badische Kellerey inklusive Gästehaus und Waisenschreiberei vor vier Jahren zum Verkauf stand, erhielt Birgit Schmitz den Zuschlag. Mittlerweile sind auch die Kulturscheune, das angrenzende ehemalige evangelische Pfarrhaus und der Biergarten aus städtischem in das Eigentum von Birgit Schmitz übergegangen. Sie will auf jeden Fall das Ensemble als Einheit bewahren und deshalb auch nur gemeinsam vermarkten. „Alles muss unbedingt in einer Hand und in der gastronomischen Nutzung bleiben“, lautet ihr Credo. Dass dies keine leichte Aufgabe ist, ist ihr durchaus bewusst. „Eigentum verpflichtet“ gehört aber zu ihren Grundsätzen. „Ich fühle mich in eigentümlicherweise verantwortlich“, formulierte sie in einer Anzeige die sie jetzt veröffentlichte. Seit Anfang Februar ist sie auch Ansprechpartner für Hotelbuchungen, sowie alle Veranstaltungen und Feierlichkeiten in der Kulturscheune und der Waisenschreiberei. Kontinuität ist angesagt. Buchungen aus dem vergangenen Jahr haben auch weiterhin ihre Gültigkeit.

Kontakt: Tel. 0170/8802491, E-Mail an badische.kellerey@t-online.de

Von unserem Reporter Werner Dupuis