Am 22. März jährte sich zum 73. Mal der Tag, an dem amerikanische Soldaten die überlebenden Patientinnen und Patienten der Tötungsanstalt Hadamar befreiten. Dies bedeutete das Ende des systematischen Krankenmords von etwa 15.000 Menschen, die dort Opfer der NS-Euthanasie wurden. Das Gedenken an die zumeist geistig behinderten und psychisch kranken Kinder und Erwachsenen nahmen die Stadt und die Gedenkstätte zum Anlass, zugleich an den Beginn der historischen Aufklärung der Verbrechen zu erinnern, der vor 35 Jahren die Geburtsstunde der Gedenkstättenarbeit markierte.

Es waren Anfang der 80er-Jahre drei Medizinstudenten und ein Politologe der Universität Gießen, die in einem Kellerraum die bis dahin unberührten Akten ehemaliger Patienten vom Staub befreiten, um ihre Lebenslinien ...

Lesezeit für diesen Artikel (855 Wörter): 3 Minuten, 43 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.