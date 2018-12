Glück gehabt: Fast wäre der Einkaufswagen die Rampe runtergedonnert, weil ihn ein heftiger Windstoß erfasst hat. Doch Marina Schuster packt beherzt zu und rettet so auf doppelte Weise Lebensmittel. Es ist windig und eklig kalt am Freitag vor Weihnachten, doch die vier Frauen – unter ihnen Marktleiterin Marina Schuster – auf der Rückseite des Katzenelnbogener Rewe-Marktes haben allesamt kurzärmelige Shirts an und wuchten Kiste um Kiste von der Rampe in die Hände von Tina Meffert.

„ Bananen, hier gibt es Bananen“, ruft eine fröhlich, während die Nächste sich schon wieder eine Fuhre Salatköpfe schnappt und an Tina Meffert weiterreicht. Die verstaut die Lebensmittel gekonnt im ...

Lesezeit für diesen Artikel (849 Wörter): 3 Minuten, 41 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.