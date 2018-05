Kritik gibt es momentan von Kördorfer Bürgern an der Verkehrssituation, die sich durch die Baustelle in Richtung Bremberg für die Kreisstraße 42 bei Kördorf ergibt. Aktuell ist die K 42 als Umleitungsstrecke sehr stark befahren. Dabei sind nicht nur PKW, sondern auch ausgesprochen viele Transporter und Lkw auf der schmalen Straße unterwegs, wie auch Ortsbürgermeister Bernhard Krugel beobachtet hat. „Viele von ihnen kennen die Strecke nicht so gut, rechnen nicht damit, dass es eng werden kann“, erzählt er. Die Folge: Immer wieder kommt es zu Begegnungsverkehr, der dazu führt, dass einer der Verkehrsteilnehmer auf die Bankette ausweicht. Tiefe Furchen, die zusätzlich durch heftige Regenschauer ausgespült wurden, sind die Folge. Mittlerweile weisen Warnbaken auf besonders ausgefahrene und somit unsichere Stellen deutlich hin.

„Die Ortsgemeinde im Zusammenspiel mit der Verbandsgemeinde hat Besserung für die Gefahrensituation gefordert – aber schon länger will sich in dieser Sache nichts tun!“, bemängelt ein Anwohner. Auf Nachfrage unserer ...

Lesezeit für diesen Artikel (554 Wörter): 2 Minuten, 24 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.