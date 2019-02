Das Konzept des Genussmarkts „lokal und lecker“ ist in einem bundesweiten Wettbewerb mit dem zweiten Platz in der Kategorie Organisation ausgezeichnet worden. Die federführend von der Nassauer Kaufmannsfamilie Pebler organisierte Veranstaltung musste nur dem Projekt Saisongärten eines Fuldaer Handelsunternehmens mit mehr als 270 Filialen in Deutschland den Vortritt lassen. Unterdessen wollen die Macher den Genussmarkt weiterentwickeln. Am neuen Standort im Limeskastell Pohl ist das Schaufenster lokaler Lebensmittelproduzenten hochwillkommen.

Der Wettbewerb Regional Star wird von der Fachzeitschrift Lebensmittel Praxis und der Internationalen Grünen Woche in Berlin veranstaltet. Gesucht werden Konzepte, die „unter nachhaltigen Aspekten die Vermarktung regionaler Produkte voranbringen“, ...

Lesezeit für diesen Artikel (606 Wörter): 2 Minuten, 38 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.