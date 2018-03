Gemeinsamer SPD-Empfang: Aar-Einrich-Fusion beleuchtet

Erstmals richteten die SPD-Gemeindeverbände Aar und Einrich einen gemeinsamen Neujahrsempfang aus. Spannend, vielfältig und kommunikativ ging es zu, als sich die noch eigenständigen Verbandsgemeinden in Allendorf trafen.

Staatssekretär Randolf Stich ging auf den Fusionsprozess ein, sprach über die Zukunft der Feuerwehr und den Stellenwert der Digitalisierung. Jörg Denninghoff, Thomas Pfaff, Klaus Föhrenbacher und Evelin Stotz (v. li.) sorgten mit vielen Helfern für einen gelungenen Neujahrsempfang.

Foto: Schweickert

Ehrengast und Redner war als Vertretung von Roger Lewentz, der sich momentan „um die GroKo kümmern muss“, Staatssekretär Randolf Stich. Er sprach über Aspekte der Fusion, die Zukunft der Feuerwehr und Stellenwert der Digitalisierung. „Eine gelungene und gut besuchte Veranstaltung“, lobte der SPD-Kreisvorsitzende Mike Weiland die Premiere.

Die Begrüßung übernahm gekonnt Thomas Pfaff, der scheidende Vorsitzende des Gemeindeverbands Einrich. Er wünschte allen für den Weg zur Fusion Wertschätzung und gegenseitigen Respekt. Nachfolger Klaus Föhrenbacher freute sich über das große Interesse der Sozialdemokraten und bezeichnete den ersten gemeinsamen Neujahrsempfang als „historischen Moment.“ Der Saal war so gut gefüllt, dass in Windeseile zusätzliche Tische aufgestellt wurden. Föhrenbacher freute sich, dass trotz des Wetters so viele den Weg nach Allendorf gefunden hatten.

Evelin Stotz, Vorsitzende des Gemeindeverbandes Aar, unterstrich, man gehe den Weg zur Fusion nicht freiwillig, aber es gebe doch „mehr was uns vereint, als uns trennt.“ Themenbereiche von Forst über ÖPNV bis zur Kinderbetreuung seien verbindende Elemente.

Sie dankte allen Mitarbeitern der Verwaltungen, die mit sachlichem Umgang dafür sorgten, dass es schon große Fortschritte in den Ressorts gebe. Ein besonderes Augenmerk richtete sie auf die Zukunft des ÖPNV: „Wir sind es leid, mit fadenscheinigen Argumenten abgehängt zu werden im ländlichen Raum, während im städtischen raum weiter ausgebaut wird.“ Der SPD-Landtagsabgeordnete Jörg Denninghoff aus Allendorf war sich sicher: „Das renkt sich schon alles ein“ und lobte die Bürger der Region, die mit Beständigkeit und großem Einsatz in Vereinen und im Ehrenamt wichtige Säulen der Gesellschaft seien.

Man solle sich nicht von Pessimisten abschrecken lassen und auch mal Neues wagen. „Wir haben das schon geschafft“, meinte er mit Blick auf das medizinische Versorgungszentrum Einrich.

Wie vor Kurzem im Einricher VG-Rat brachte er erneut den Vorschlag vor, im ÖPNV neue Wege zu beschreiten und über den Einsatz autonom fahrender Elektrobusse nachzudenken. Dies sei auch eine Möglichkeit, das Zubringerproblem zu lösen „wenn die Aartalbahn fährt.“ Grundsätzlich forderte er Mut zu innovativen Projekten und zitierte dafür Martin Luther: „Aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz!“

Randolf Stich fand die Idee der E-Busse gar nicht abwegig und berichtete, erst vor Kurzem auf einem Kongress von dieser Zukunftstechnologie gehört zu haben. Zur Fusion betonte er, Ziel sei es, eine größere Verwaltungseinheit zu schaffen, die leistungsfähiger ist. Er freue sich, dass die Fusion freiwillig erfolge. Dadurch werde der Prozess von Landesseite her sehr positiv begleitet, man steuere zwei Millionen zur Entschuldung bei. „Selbstverständlich ist bei der Fusion, dass die Bürger nicht den geringsten Nachteil dadurch haben. Das ist absolut gewährleistet“, unterstrich Stich. Er bat um tatkräftige Unterstützung und lobte den Entschluss, die Fusion extern begleiten zu lassen (die RLZ berichtete): „Deshalb haben wir auch zugestimmt, diese Begleitung mit 80 Prozent zu fördern.“

Grundsätzlich lobte er die Verbandsgemeinden Hahnstätten und Katzenelnbogen, die schon während des Programms „Starke Kommunen – Starkes Land“ besonders gute Projekte angestoßen hätten. „Da haben Sie sich wirklich hervor getan.“ Natürlich sei eine Fusion mehr als „aus Zwei mach eins.“ Er wünschte den Zuhörern: „Gehen Sie durch einen schönen Fusionsprozess, der für uns alle etwas bewirkt.“

Das Mensateam der „Ofenhexen“ von der Realschule plus in Hahnstätten bekam von der SPD-Gemeindeverbandsvorsitzenden der VG Hahnstätten Evelin Stotz den Bürgerpreis überreicht. Sie lobte das Team, das schon zwei Sterne bekommen hat und „am Dritten arbeitet“, dafür, dass es immer engagiert ist, frisch und vielfältig kocht, immer ein offenes Ohr für die Kinder hat und mit Herzblut bei der Sache ist.Das Team bekam eine Urkunde und einen Geldbetrag.

Von unserer Redakteurin Dagmar Schweickert