1 von 10

Rasch reagierte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz, als Diezer Bürger um eine Verstärkung der Polizeipräsenz drängten. In Absprache mit dem Bundesinnenministerium wurde die „Streife plus“ – hier bei einem Routinegang in der Schulstraße zu sehen – ins Leben gerufen, die die Kriminalitätsrate in der Grafenstadt nahe Null gebracht hat.



Foto: Andreas Galonska